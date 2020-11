Corona-Demo in Leipzig: CDU kritisiert Versammlung, SPD mit „verhalten positiver Bilanz“

Leipzig

Die Leipziger CDU hat die Demonstrationen in Leipzig von Kritikern der Corona-Maßnahmen sowie die Gegenproteste kritisiert. Jede größere Menschenansammlung sei derzeit ein „potenzieller Spreader“, erklärte Sprecher Eric Buchmann am Sonntag. „Jede Partei, die zu Demos aufruft, sollte dies wissen und genau abwägen.“ Von der Stadt als oberste Versammlungsbehörde sollten künftig alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um solche Veranstaltungen zu untersagen, so Buchmann. „Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut, aber in der momentanen Situation ist jede Versammlung ein Risiko, das vermeidbar ist.“

Zur Galerie Am Samstag demonstrierten erneut Corona-Zweifler in der Leipziger Innenstadt. Ein Großaufgebot der Polizei versuchte über Stunden, Teilnehmer und Gegen-Protest getrennt zu halten sowie einen Zug über den Innenstadtring zu verhindern. Am Hauptbahnhof kam es zwischenzeitlich zu Auseinandersetzungen zwischen Rechtsextremisten und den Einsatzkräften.

Die SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag hingegen zieht eine „verhalten positive Bilanz“ zum Demonstrationsgeschehen. Die Behörden hätten diesmal konsequenter durchgegriffen, der Leipziger Landtagsabgeordnete Holger Mann lobt das Verhalten der Gegendemonstranten: „Auf den Kundgebungen von ‘Leipzig nimmt Platz’ war eine tolle Stimmung. Ich bin den über den Tag insgesamt ca. 4000 Teilnehmenden dankbar für ihren friedlichen und verantwortungsbewussten Protest gegen egoistische und demokratiefeindliche Coronaleugner. Sie haben verhindert, dass Leipzig erneut für einen illegitimen Aufzug über den Ring instrumentalisiert wurde.“

Einmal mehr sei deutlich geworden, „dass sich bei den sogenannten Querdenkern demokratieverachtende Strömungen weiter ausbreiten. Die vielfachen Übergriffe von Rechtsextremen und Coronaleugnern zeigen, dass Querdenken inzwischen offen mit Nazis paktiert. Dessen sollten sich die Menschen endlich bewusst werden, die sich bei aller Kritik an den Corona-Maßnahmen an solchen Versammlungen beteiligen“, so Mann.

Am Samstag hatten sich Gegner der Corona-Politik in Leipzig versammelt - parallel gab es größere Gegenproteste. Zeitweise war die Lage unübersichtlich, es gab mehrere nicht genehmigte Spontandemonstrationen.

Von LVZ/dpa/CN