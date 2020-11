Corona: Dienstschicht der Leipziger Westwache infiziert

Leipzig

Eine typische Feuerwehr-Dienstschicht ist ein bisschen wie eine große Männer-WG: Es wird zusammen gearbeitet, geschwitzt, geduscht und gegessen, die Kameradschaft gepflegt. Corona-Abstandsbedingungen einzuhalten, ist trotz aller Vorschriften dabei wohl nur schwer möglich. Schon die Umkleiden sind oft so eng, dass Feuerwehrleute keine Angst vor Nähe haben dürfen. Kein Wunder also, dass das Corona-Virus nun eine fast komplette Dienstschicht der Westwache erwischt hat.

13 auf einen Streich

Wie die Branddirektion bestätigte, seien mit Stand Donnerstag 13 Kollegen einer Schicht betroffen. Eine Erklärung dafür hat die Feuerwehr nicht. Die Nachverfolgung der Infektionsketten sei noch nicht abgeschlossen, hieß es. „Ob es Zusammenhänge aus dem Dienstbetrieb gibt oder sich die Kollegen unabhängig in der Freizeit angesteckt haben, ist zurzeit nicht bekannt“, teilte Feuerwehr-Sprecher Torsten Kolbe auf LVZ-Anfrage mit.

Anzeige

Welche Rolle bei den Infektionen der Dienstbetrieb und die typische Enge etwa der Umkleiden spielen (hier ein Blick auf Spinde in Berlin), ist noch unklar. Quelle: www.imago

Seit vorigen Donnerstag sei es in der betreffenden Schicht zu Infektionen gekommen. Am Mittwoch sei daraufhin die gesamte Schicht getestet worden. Hintergrund: Regelmäßige Tests der Einsatzkräfte – wie etwa in sächsischen Schulen für Lehrer möglich – finden in der Branddirektion nicht statt. Getestet werde nur nach Kontakten mit bestätigten positiven Fällen, so Kolbe. Das Fehlen der aktuell 13 Kameraden werde durch Kollegen aus dem Pool der Einsatzkräfte ausgeglichen. Am Tag der Tests habe die Freiwillige Feuerwehr ein Löschfahrzeug der Wache besetzt. „Derzeit gibt es keine Einschränkungen“, sagte Kolbe.

Besondere Regeln beim Dienst

Nach LVZ-Informationen sollen sich in der betroffenen Dienstschicht auch zwei Querdenker befinden. Dies sei der Branddirektion nicht bekannt, erklärte Kolbe. Für den Dienstbetrieb würden besondere Hygieneregeln gelten. So müssten die Einsatzkräfte immer dann, wenn Abstände nicht eingehalten werden können, eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Auch Kontaktflächen würden regelmäßig desinfiziert.

Verbreitung unklar

Uwe Knoll von der Feuerwehr-Gewerkschaft bestätigte die strengen Regeln, die seines Wissens auch eingehalten würden. Warum sich das Virus trotzdem verbreiten konnte – darauf gab es keine Antwort.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Rund 900 Feuerwehrleute zählt die Stadt. Im April wurde wegen Corona bereits die Freiwillige Feuerwehr Liebertwolkwitz für ein paar Tage außer Dienst gestellt. In den Ortswehren habe es vereinzelt ähnliche Vorkommnisse gegeben, informierte Kolbe, ohne weitere Details zu nennen.

Von Jörg ter Vehn