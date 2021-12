Leipzig

Das Coronavirus breitet sich auch an Leipzigs Schulen aus. Zahlreiche Einrichtungen mussten bereits ganz oder teilweise geschlossen werden. Mit Stand Anfang der Woche waren nach Angaben der Stadt 132 der rund 170 Schulen in Leipzig von Corona-Fällen betroffen. 1118 Kinder sowie 72 Lehrkräfte sind demnach infiziert – das waren mehr als doppelt so viele wie in der Vorwoche.

In Leipzig sind aktuell zwei Schulen vollständig und 27 Schulen teilweise geschlossen. Das sächsische Kultusministerium ordnet die Schließungen jeweils per Allgemeinverfügungen an. Diese können auch verlängert werden. LVZ.de gibt hier einen aktuellen Überblick welche Schulen von Schließungen betroffen sind (Stand 14.12.2021).

Diese Schulen in Leipzig sind vollständig geschlossen

100. Schule (Grundschule): Vollständig geschlossen vom 14.12.2021 bis 22.12.2021.

Schule Connewitz (Grundschule): Vollständig geschlossen vom 14.12.2021 bis 22.12.2021.

Diese Schulen in Leipzig sind teilweise geschlossen

8. Schule (Grundschule): Teilweise geschlossen vom 15.12. bis 21.12.2021.

9. Schule (Grundschule): Teilweise geschlossen vom 14.12. bis 22.12.2021.

46. Schule (Grundschule): Teilweise geschlossen vom 16.12.2021 bis 22.12.2021.

56. Schule (Oberschule): Teilweise geschlossen vom 16.12.2021 bis 22.12.2021.

60. Schule (Grundschule): Teilweise geschlossen vom 09.12. bis 17.12.2021.

Adolf-Diesterweg-Schule (Förderzentrum): Teilweise geschlossen vom 17.12. bis 22.12.2021.

Anna-Magdalena-Bach-Schule (Grundschule): Teilweise geschlossen vom 14.12.2021 bis 22.12.2021

Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sprache „Käthe Kollwitz“ : Teilweise geschlossen vom 1.12. bis 17.12.2021.

Fritz-Baumgarten-Schule (Grundschule): Teilweise geschlossen vom 16.12.2021 bis 22.12.2021

Geschwister-Scholl-Grundschule: Teilweise geschlossen vom 15.12.2021 bis 22.12.2021

Gustav-Hertz-Schule (Gymnasium): Teilweise geschlossen vom 15.12. bis 17.12.2021.

Gymnasium Engelsdorf: Teilweise geschlossen vom 15.12. bis 22.12.2021.

Heinrich-Pestalozzi-Schule (Oberschule): Teilweise geschlossen vom 16.12.2021 bis 22.12.2021.

Joachim Ringelnatz-Schule (Grundschule): Teilweise geschlossen 15.12.2021 bis 22.12.2021.

Johannes-Kepler-Schule (Gymnasium): Teilweise geschlossen vom 17.12. bis 22.12.2021.

Kurt-Biedermann-Schule (Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung): Teilweise geschlossen vom 16.12.2021 bis 17.12.2021

Kurt-Masur-Schule (Grundschule): Teilweise geschlossen vom 15.12.2021 bis 22.12.2021.

Grundschule Liebertwolkwitz: Teilweise geschlossen vom 16.12.2021 bis 22.12.2021.

Nachbarschaftsschule Leipzig: Teilweise geschlossen vom 10.12.2021 bis 17.12.2021

Oberschule Wiederitzsch: Teilweise geschlossen vom 14.12.2021 bis 17.12.2021

Schule am Auwald: Teilweise geschlossen vom 16.12.2021 bis 22.12.2021.

Schule Connewitz (Grundschule): Teilweise geschlossen vom 07.12.2021 bis 22.12.2021

Schule Diderotstraße (Oberschule): Teilweise geschlossen vom 10.12.2021 bis 22.12.2021

Schule Erfurter Straße (Grundschule): Teilweise geschlossen vom 11.12.2021 bis 17.12.2021

Schule Stahmeln (Grundschule): Teilweise geschlossen vom 14.12.2021 bis 22.12.2021

Thomasschule (Gymnasium): Teilweise geschlossen vom 16.12.2021 bis 22.12.2021.

Wilhelm-Wander-Schule (Grundschule): Teilweise geschlossen vom 15.12.2021 bis 22.12.2021

Schulen in Leipzig mit eingeschränktem Regelbetrieb

Derzeit keine Schule mit eingeschränktem Regelbetrieb

Von nöß