Corona-Drama in Pflegeheimen erreicht die Leipziger Stadtpolitik

Leipzig

16 Corona-Tote im städtischen Seniorenheim „Am Auenwald“, 16 Corona-Tote im AWO-Seniorenzentrum „Vierseithof“ in Liebertwolkwitz: Das Sterben von Pflegeheimbewohnern lässt viele Stadträte ratlos zurück. Die Entwicklung sei „bedrückend", heißt es in den Ratsfraktionen. Es gebe auch keine Hinweise auf Versäumnisse. Nur die AfD geht mit den Schutzmaßnahmen in den Heimen hart ins Gericht.

Gesundheitsamt hüllt sich in Schweigen

Das städtische Gesundheitsamt hüllte sich am Freitag in Schweigen. Auch der zuständige Bürgermeister Thomas Fabian (SPD) wollte sich nicht zu den Vorgängen in den Heimen äußern. Konkrete Zahlen zu sämtlichen Todesopfern in Leipzig seien nicht vorhanden, hieß es auch in der Kommunikationsabteilung des Rathauses.

„Ich habe keine Erklärung für diese Ausbrüche“, erklärte Stadtrat Volker Külow (Linke), der auch Mitglied des Aufsichtsrates der Städtischen Altenpflegeheime gGmbH (SAH) ist. Ähnlich sieht das SPD-Stadtrat Christian Schulze, der selbst als Heimleiter arbeitet. „Auch ich habe als Heimleiter alles Menschenmögliche getan, um Situationen wie in den beiden genannten Heimen zu vermeiden – aber ich habe trotzdem Ähnliches erlebt“, erklärte er. Aus seiner Sicht sei es mittlerweile ein „allgemeines Lebensrisiko“, an Corona zu erkranken. Deshalb sei es notwendig, die Gesundheitsämter mit mehr Personal und besserer IT auszurüsten. Denn diese Ämter stünden mit an „vorderster Front“, um Corona-Infektionen in den Heimen einzudämmen.

„Wir stehen besser da als andere Kommunen“

Katharina Krefft, Fraktionschefin der Grünen-Ratsfraktion betont, dass es sich bei den Heimbewohnern um ältere, oft kranke Menschen handele, für die es schon sehr viele Schutzvorkehrungen gebe. „Das Virus ist hoch virulent“, sagt die Medizinerin. „Deshalb kann es in einem Heim schneller gefährlicher werden.“ Und: „Ich bin insgesamt sehr zufrieden, wie Leipzig das Thema Corona managt. Das sieht man ja auch an den Zahlen – wir stehen besser da als viele andere Kommunen.“

AfD-Stadtrat Christian Kriegel sieht das anders. „Für mich ist nicht nachvollziehbar, dass das Pflegepersonal von Heimen bis Ende vergangenen Jahres nicht regelmäßig und in kurzen Abständen getestet wurden“, sagt der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion. „Ich habe das immer wieder angesprochen. Jetzt zeigt sich, dass das ein Fehler war.“ Nach Informationen einer Angehörigen, die sich an die AfD gewandt habe, gebe es nachweislich in einem der beiden betroffen Heime Versäumnisse – insbesondere bei der Hygiene der Heimbewohner. Auch die Informationen der Stadtverwaltung über diese Vorgänge seien nicht ausreichend. „Wir wissen bis heute nicht, in welchen Heimen es wie viele Infizierte und Todesfälle es gab.“ Leipzig müsse darauf dringen, dass sich die Hygiene in den Pflegeheimen verbessert und das dort beschäftigte Personal Verstärkung erhält.

„Mehr Tests und Personal bereitstellen“

Sven Morlok (FDP) von der Freibeuter-Fraktion ist auch der Meinung, dass die Mitarbeiter der Pflegeheime an ihre Grenzen geraten „und dann auch Fehler gemacht werden“, erklärte er. „Die genaue Zahl der Todesfälle in Leipziger Pflegeheimen im Zusammenhang mit Corona ist uns nicht bekannt.“ Aus seiner Sicht ist für die aktuelle Situation in Leipzigs Pflegeheimen auch der Bund verantwortlich. „Die FDP hat schon im Frühjahr gefordert, die besonders vulnerablen Personen zu schützen. Da hätte man mehr Tests und mehr Personal für die Einrichtungen bereitstellen müssen. Tests waren da, sie wurden nur anders eingesetzt. Und Personal hätte man über die Bundeswehr bereitstellen können.“

Von Andreas Tappert