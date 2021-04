Leipzig

​In Zimmer B 1124 liegt ein zugedeckter Körper. Um 9.36 Uhr war der Kampf zu Ende. Der Mann war 70 Jahre alt. Drei andere Patienten liegen im Raum, ihre Brustkörbe heben und senken sich hektisch. Über den Flur dringen die Geräusche von 31 Überwachungsgeräten. So viele Corona-Kranke liegen gerade auf der Intensivstation (ITS) des Uniklinikums Leipzig (UKL). Manche hört man stöhnen, manche liegen einfach nur da. Um sie herum machen Menschen ihre Arbeit und sehen kein Land.

„Keine Vorstellung davon, wann das hier zu Ende ist“: Sylvia Köppen, Bereichsleiterin der Corona-Intensivstation. Foto: Nora Börding

„Wir wollen, dass es vorbei ist“

Sylvia Köppen kann sich über vieles nicht mehr aufregen. Ein platter Reifen am Rad, eine gesperrte Straße? Was soll’s. Querdenker? Denen ist eh nicht zu helfen. Köppen lehnt sich kurz an die Wand. Sie sieht müde aus. „Wir wollen, dass es vorbei ist“, sagt die Pflegeleiterin. Eigentlich verantwortet die 48-Jährige eine chirurgische ITS, und eigentlich läuft das so: Patienten kommen nach einem Unfall oder einer Operation. Der Tod gehört dazu, sieben bis acht Prozent verlassen diese Station nicht lebend. Doch die meisten liegen bald wieder auf der Normalstation, viele bleiben bloß 24 Stunden zur Kontrolle, manche laufen „nebenher“, sind weniger pflegebedürftig. „Seit einem Jahr haben wir diese Patienten nicht mehr“, erzählt Sylvia Köppen. „Seit einem Jahr sehen wir Dinge, die wir uns nicht vorstellen konnten.“ Weihnachten war es ganz schlimm, die Abteilung war voll, es gab viele Tote. Wer auf der Corona-Intensivstation landet, der ist immer schwer krank und hat noch eine Chance von gut 50 Prozent.

„Unheimlicher Schweregrad, unheimliche Dichte“: Peter Kliem, Facharzt für Anästhesiologie auf dem Flur der Corona-Intensivstation im Leipziger Universitätsklinikum. Foto: Nora Börding

„Ich gebe alles, um die 50 Prozent rauszuholen“

„Ich gebe alles, um die 50 Prozent rauszuholen“, sagt Peter Kliem (44). „Der unheimliche Schweregrad und die unheimliche Dichte“ machen auch dem Stationsarzt zu schaffen. Zwölf-Stunden-Dienste sind keine Seltenheit; allein die Schichtübergabe dauert 60 Minuten. „Dass die Leute das aushalten, ist schon beeindruckend“, meint Dr. Sven Laudi (51), leitender Oberarzt für Intensivmedizin. „Die Arbeitsintensität ist schon jetzt mindestens so hoch wie zur zweiten Welle.“ Bewältigen lässt sich das alles nur durch OP-Absagen und größere Personalverschiebungen. Leute aus der Chirurgie, aus der Inneren oder der Pädiatrie helfen auf der Corona-ITS aus. Für die aktuelle Covid-Versorgung stehen tagsüber 15 Pflegekräfte und acht Ärzte zur Verfügung. In den nächsten Eskalationsstufen kann die Bettenkapazität von aktuell 34 auf 37 und dann 46 erhöht werden – das geht aber immer zulasten anderer Bereiche.

Arzt Alexander Leitner bringt einen Covid-19 Patienten gemeinsam mit zwei Krankenpflegerinnen in eine andere Position. Foto: Nora Börding

Bis zu fünf Leute für die Fahrt zum CT

Krankenschwester Caroline Gröger (28) und Arzt Alexander Leitner (47) richten gerade einen 57-Jährigen auf; er soll mobilisiert werden. Ein paar Meter weiter macht sich ein Team auf den Weg, um eine Frau zur Computertomografie zu fahren. Drei bis fünf Leute sind für solche Touren nötig; neben dem Infektionsschutz müssen sie darauf achten, dass alle Schläuche und Apparate da bleiben, wo sie hingehören.

Auf den Monitoren im zentralen Bereich der Corona-Intensivstation hat das Team alle Werte der Patientinnen und Patienten im Blick. Foto: Nora Börding

„Wir kaufen dem Patienten nur Zeit“

Diagnostik, Pflege, Linderung – darum geht es hier. Eine Therapie gibt es nicht. Dexamethason heißt das einzige Standard-Medikament, es bekämpft aber nicht das Virus, sondern unterdrückt überschießende Immunreaktionen, die für die größten Probleme sorgen. Ansonsten helfen nur Geräte gegen schweres Lungenversagen. Alle bekommen mindestens per Maske Sauerstoff, oder sie sind intubiert. Sieben Leute hängen derzeit an der künstlichen Lunge, die die komplette Organfunktion übernimmt und das Blut mit Sauerstoff anreichert. „Mit der Maschine kaufen wir dem Patienten nur Zeit“, erklärt Oberarzt Laudi.

„Dass die Leute das aushalten, ist schon beeindruckend“: Dr. Sven Laudi (51), leitender Oberarzt für Intensivmedizin. Foto: Nora Börding

Luftballons für die Rückkehr ins Leben

In Zimmer B 1125 sind drei Luftballons an einem Infusionsständer neben Thilo Buhle befestigt. Der 56-Jährige wurde während der zweiten Welle am 15. Dezember eingeliefert, lag lange im künstlichen Koma und braucht seit 120 Tagen die künstliche Lunge. Jetzt wird es besser, der Mann wird langsam von dem Gerät entwöhnt und freut sich darauf, seine Lieben bald mal wieder in den Arm zu nehmen. Indem er gegen die Luftballons schlägt, soll er Muskelmasse aufbauen und die Koordination neu trainieren.

Eine Krankenschwester bereitet die Aufnahme eines neuen Patienten vor. Foto: Nora Börding

35-Jährige starb plötzlich

Die Verläufe in der dritten Welle sind schwerer, die Patienten werden jünger und bleiben länger, weil sie mehr Reserven haben. Im Winter lag der Altersschnitt bei 70 bis 80, jetzt spielen 50- bis 70-Jährige die Hauptrolle, zurzeit sind drei Viertel Männer. Viele haben keine Vorerkrankungen. So wie der Jüngste, der mit seinen 34 Jahren noch immer in kritischem Zustand ist. Die Verläufe sind mitunter rasant, oft verändert sich die Situation ohne jede Vorwarnung. Oberarzt Laudi denkt an eine 35-Jährige, die eigentlich auf gutem Weg war, aber dann plötzlich starb.

Lesen Sie auch: Patienten werden jünger – OP werden verschoben

„Die es schaffen, prägen sich nicht so sehr ein“

Ansonsten fällt das Erinnern an einzelne Patienten schwer. Es sind einfach zu viele. Der häufige Tod lastet wie ein schwerer Stein auf dem Team. „Das führt auch zu einer Fehlwahrnehmung“, hat Laudi beobachtet. „Die es schaffen, prägen sich nicht so sehr ein“, sagt der Intensivmediziner. Seine Leute seien empfindlicher geworden. Kleinere Konflikte führen schneller zu einer Eskalation. Auf der anderen Seite hat Laudi das Gefühl, sein Team sei enger zusammengewachsen. Mit vielen Gesprächen halten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Wasser, mit kleinen Gesten, selbst gebackenem Kuchen. Wegen der Arbeitsdichte gelingt es nicht immer, auf alle Patienten und Angehörigen intensiv einzugehen. „Das muss man danach wieder lernen“, sagt Laudi. Gut, dass es die Stations-Psychologinnen gibt. Zusammen mit ihrer Kollegin Michelle Fröb baut Svenja Teufert Brücken ans Krankenbett, organisiert Telefonate oder Skype-Gespräche. Denn die Kontaktmöglichkeiten sind stark beschränkt. Angehörige, die ihre Verwandten nicht besuchen können, gehen oft in den Parks ringsherum spazieren, erzählt Svenja Teufert. „Sie haben dann das Gefühl, nicht so weit weg zu sein. Wir versuchen, ihnen über die Zeit zu helfen.“ Im schlimmsten Fall muss die 49-Jährige im Foyer die persönlichen Gegenstände übergeben. Viel Dankbarkeit, aber auch viel Leid und Verzweiflung bekommt sie zu spüren. Der Frau, die sie gerade vor das Zimmer eines Patienten begleitet hat, steht das Wasser in den Augen. Und bei aller Professionalität: „Es gibt Tage, da sind die Wörter verbraucht“, sagt die Psychologin.

Ungewissheit und Hoffnung beim Klinikpersonal

„Ich habe keine Vorstellung davon, wann das hier zu Ende ist“, meint Pflegeleiterin Sylvia Köppen. Und sagt dann einen Satz, der selbstverständlich sein könnte, es aber keineswegs ist in diesen Zeiten: „Ich liebe meinen Job, und ich mache ihn gerne.“ Bisher hat niemand das Schiff verlassen – auch, wenn kein Land in Sicht ist. Sven Laudi würde gern mal wieder zwei Wochen segeln gehen. Wann das sein soll? Er zuckt mit den Schultern: „Im Herbst?“

„Es gibt Tage, da sind die Wörter verbraucht“: Stationspsychologin Svenja Teufert. Foto: Nora Börding

Nächster Patient kommt aus Chemnitz

Dann klingelt sein Telefon. Es wird ein Patient aus Chemnitz angekündigt. Dem war am UKL vor einiger Zeit eine Niere transplantiert worden, aber jetzt hat er sich infiziert. Er soll ein Bett in Zimmer B 1124 bekommen. Da, wo im Moment noch der zugedeckte Mann liegt. Wenn der infektionssichere Leichensack den Raum verlassen hat, ist wieder ein Platz frei.

Von Björn Meine