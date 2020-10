Corona-Fall am Humboldt-Gymnasium Leipzig

Leipzig

Am Humboldt-Gymnasium gibt es einen Corona-Fall. Wie Schulleiterin Kathrin Meyer gestern auf LVZ-Anfrage bestätigte, betrifft die Infektion einen Mitarbeiter aus dem Kollegium der Schule. Das Gesundheitsamt wurde eingeschaltet und hat sich mit den Kontaktpersonen in Verbindung gesetzt. Um wie viele Kontaktpersonen es geht, wollte Meyer auf Nachfrage nicht sagen. Für die Schule selbst ergebe sich derzeit wegen der am Montag begonnenen Herbstferien zunächst kein weiterer Handlungsbedarf, sagte Meyer.

Von bm