In der Grundschule Holzhausen wurde eine Viertklässlerin positiv auf Corona getestet. Das Gesundheitsamt hat die Klasse sowie die Lehrkräfte, die dort Unterricht haben, bis 7. Juli in Quarantäne geschickt. Wie die Schule auf ihrer Homepage mitteilt, hat sie ein sehr umfängliches Hygiene- und Schutzkonzept entwickelt und umgesetzt. Deshalb könne sie versichern, dass es keine Durchmischungen der Klassen gab.

Eltern wurde freigestellt, ob die anderen Kinder zu Hause lernen oder in die Schule kommen. Die Bildungsstätte äußerte sich optimistisch, dass es keine weitere Ausbreitung geben werde. Das infizierte Kind hatte zuletzt am Montag die Schule besucht. Auf eine strikte Klassentrennung sei geachtet worden, teilte die Schule mit.

Dritte Schule in Leipzig mit Corona-Fall

In Leipzig waren in den vergangenen Tagen Corona-Infektionen an zwei weiteren Schulen festgestellt worden. An der Albert-Schweitzer-Schule in Marienbrunn infizierte sich ebenfalls ein Viertklässler. An der 74. Grundschule in Anger-Crottendorf und war ein Kind der ersten Klasse positiv getestet worden. 18 weitere Kinder kamen in Quarantäne.

