Corona-Fall im Stadtrat Markranstädt

Markranstädt

Trotz hoher Inzidenzwerte im Landkreis Leipzig hat am Donnerstag der Vorwoche der Stadtrat in Markranstädt getagt. Wie nun bekannt wurde, hat danach ein Stadtrat einen positiven Corona-Test erhalten. Stadträte und Besucher wurden bislang offenbar weder durch das Gesundheitsamt des Kreises noch durch die Stadtverwaltung über diesen Sachverhalt informiert – obwohl der Positivfall beiden Behörden seit Dienstag dieser Woche bekannt ist.

Betroffener meldet sich bei LVZ

Der betroffene Stadtrat meldete sich am Donnerstag bei der LVZ-Berichterstatterin, um sie über die Infektion zu informieren. Denn: Auch sie war bei der Plenumssitzung anwesend. Er und seine Frau hätten am vergangenen Wochenende Grippesymptome gezeigt und seien daraufhin am Montag zum Arzt gegangen, berichtete der Abgeordnete. Tags darauf habe das positive Testergebnis vorgelegen.

Bürgermeisterin verteidigt Sitzung

„Ich habe seit Dienstag Kenntnis vom positiven Testergebnis eines unserer Stadträte“, sagte Markranstädts Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) auf LVZ-Anfrage. „Bereits im Vorfeld der Sitzung haben wir genau geprüft, ob sie stattfinden muss. Eine Stadtratssitzung ist Dreh- und Angelpunkt für Entscheidungen. Gerade in Krisenzeiten muss unsere Handlungsfähigkeit sichergestellt werden. Unser Hygienekonzept wurde bereits im Vorfeld noch einmal überprüft und unter den aktuellen verschärften Bedingungen deutlich angepasst“, so Stitterich. Neben den bisher durchgeführten Maßnahmen wie ausreichend Abstand, Desinfektionsmöglichkeit für Besucher am Eingang, Lüften und einer gründlichen Flächendesinfektion aller Tische und Stühle sei die Tagesordnung deutlich eingekürzt worden. Und es habe Maskenpflicht während der gesamten Sitzung bestanden. Zudem seien am Tagungsort, dem Kommunikations- und Kreativzentrum, neue Filter eingebaut worden, die kritische Partikel aus der Luft abführen. „Ich nehme die Sorgen der Gäste ernst. Ich denke jedoch, dass wir ein zuverlässiges Hygienekonzept bei der jüngsten Stadtratssitzung hatten“, betonte die Bürgermeisterin. Die Frage, ob Stadträte über den Positivfall informiert worden seien und ob sie darin nicht auch eine Verantwortung der Kommune sehe, ließ Stitterich unbeantwortet. „Die Kontaktverfolgung obliegt dem Gesundheitsamt des Landkreises“, meinte sie nur.

Nur Kontaktpersonen der Kategorie 1 werden informiert

Der Kreis Leipzig wies darauf hin, dass ausschließlich Kontaktpersonen der Kategorie 1 informiert werden. „Wir unterscheiden nicht, ob der Infizierte in einer Gemeinderatssitzung oder in einem Betrieb war“, sagte Pressesprecherin Belinda Reg’n. Kontaktpersonen der Kategorie 1 seien unter anderem jene, die mehr als 15 Minuten direkten Gesichtskontakt zu einem Infizierten hatten oder die einer relevanten Konzentration von Aerosolen ausgesetzt waren. Die Entscheidung darüber fälle das Gesundheitsamt.

36 Markranstädter befinden sich derzeit in Quarantäne

Derzeit sind 437 Personen im Landkreis Leipzig mit dem Corona-Virus infiziert. In Markranstädt befinden sich 36 Personen in Quarantäne. Nicht enthalten sind die Kitas und Schulen. Alle Erzieher, Kinder sowie das Servicepersonal der Kita Weißbachzwerge, die am 10. und 11. Dezember in der Einrichtung waren, stehen ebenfalls unter Quarantäne. Ebenso einige Kinder und Erzieher der Kita Am Stadtbad sowie die Schüler der Klasse 2c der Grundschule sowie die Schüler der Klassen 5/1 und 5/2 des Gymnasiums Markranstädt.

Von Linda Polenz