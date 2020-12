Corona-Hotspot Sachsen: Fünf Thesen, warum das Virus im Freistaat so wütet

Leipzig/Dresden

Die zweite Welle der Corona-Pandemie rollt mit voller Wucht über Sachsen. Nirgends sonst in der Republik ist das Infektionsgeschehen flächendeckend so ungebremst wie aktuell im Freistaat. Dabei sah es im Frühjahr noch ganz anders aus. Zwar gab es auch damals in der Spitze 2000 Sachsen mit Viruslast, starben zwischen März und Juni 200 Menschen an den Folgen ihrer Covid-19-Infektion. Jetzt sind es allerdings zehn Mal so viele Betroffene, die mit positivem Befund in Quarantäne ausharren oder im Krankenhaus um ihr Leben ringen. In nur knapp vier Wochen haben 700 diesen Kampf bereits verloren. Was ist passiert, wie konnte die Situation in Sachsen so außer Kontrolle geraten? Die LVZ hat zusammen mit einem Experten fünf Thesen zusammengetragen.

These 1: Das Grenzland

Schon Wochen bevor sich in Deutschland die Corona-Pandemie zur zweiten Welle aufschwang, wurden andere europäische Länder hart getroffen – vor allem auch Tschechien. Mitte September waren aus ungezügelten Partys an der Moldau sprunghaft steigenden Infektionszahlen geworden. Seit Oktober bietet sich in Polen ein ähnliches Bild. Für den Epidemiologen Markus Scholz ( Uni Leipzig) ist die Nähe des Freistaates zu beiden Ländern ein Erklärungsansatz, warum in Sachsen jetzt das Gesundheitssystem an Grenzen stößt. „In beiden Ländern sinken die Inzidenzen zwar aktuell, liegen in Polen aber nach wie vor deutlich höher als in Deutschland. Für Tschechien war dies zeitweise auch der Fall“, sagt Scholz. Sachsens Landesregierung verzichtete lange darauf, den kleinen Grenzverkehr in beide Richtungen zu kontrollieren. Seit Mitte November gibt es nun Beschränkungen – vielleicht zu spät. In den südlichen Kreisen an der tschechischen Grenze ( Erzgebirge, Sächsische Schweiz) zeigt die Corona-Ampel seit Wochen auf dunkelrot, danach in den Regionen um Görlitz und Bautzen. Inzwischen haben sich bis auf die Stadt Leipzig alle sächsischen Kreise dem neuen Grenzwert von wöchentlichen 200 Neuinfektionen mindestens angenähert.

These 2: Die Dunkelziffer

Unter Experten gilt die Regel „Testen, Testen, Testen“ als enorm wichtiges Mittel im Kampf gegen die Ausbreitung der Pandemie. Wer die Dunkelziffer der potentiellen Überträger reduziert, kontrolliert die Infektionswege. In Sachsen scheint das Ungewisse in den vergangenen Wochen allerdings größer als anderswo gewesen zu sein. „ Sachsen hat eine relativ hohe Quote an Testpositiven,“ sagt der Epidemiologe Scholz. Während im Bundesschnitt bei etwa jedem zehnten Getesteten das Virus nachgewiesen wird, liege die Trefferquote in Sachsen bei mehr als 15 Prozent. „Das heißt im Verhältnis zur Pandemielage wird hier relativ wenig getestet. Dies führt zu einer höheren Dunkelziffer und damit auch zu einer schlechteren Effizienz der Kontaktnachverfolgung als Maßnahme der Pandemieeindämmung“, so der Forscher.

Fakt ist: Ab Mitte Oktober stieß ein sächsisches Gesundheitsamt nach dem anderen an die Grenzen des Leistbaren. Mit dem Überschreiten von wöchentlichen 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern geriet das Virus regional fast überall außer Kontrolle. In der Folge wurden statt jedem möglichen Infektionsweg nur noch der Erstkontakt identifiziert. Das Sächsische Sozialministerium spricht von einer inzwischen „äußerst lückenhaften“ Datenlage und „kaum noch leistbaren Ermittlungen“ der Behörden. Zur Erinnerung: Kurz vor den Oktoberferien hatte Ministerpräsident Michael Kretschmar ( CDU) noch die Inzidenz-Grenzwerte kritisiert und sich bei Reiseeinschränkungen demonstrativ quer gestellt.

These 3: Die leichte Schulter

Inzwischen sind aus Dresden gänzlich andere Töne zu hören. Zweifler gibt es im Freistaat aber dennoch weiter – nicht nur auf den Demos der Querdenker. Laut einer Umfrage der Staatskanzlei von Anfang November halten sich 93 Prozent der Sachsen an die Maskenpflicht und 74 Prozent finden diese auch sinnvoll. Wer diese große Mehrheit der Bevölkerung dann allerdings in der Realität sehen wollte, musste vor allem in ländlichen Regionen mitunter lange suchen. Forscher Scholz sieht einen möglichen Zusammenhang zur vergleichsweise milden ersten Welle. „Dies könnte das Problembewusstsein und damit die Bereitschaft der Bevölkerung zur Befolgung der Corona-Regeln reduziert haben“, sagt er diplomatisch. Allerdings warnt er auch: Das trifft auch auf die anderen östlichen Bundesländer zu, in denen jedoch nach wie vor deutlich geringere Inzidenzen als der Bundesdurchschnitt zu beobachten sind. Als Haupterklärung kann dies deshalb nicht gelten“, so der Epidemiologe.

These 4: Der Altersnachteil

Im Schnitt jeder zehnte Corona-Betroffene erleidet einen schweren Ausbruch der Covid-19-Erkrankung. Auch wenn es junge Menschen treffen kann, sind es vor allem die älteren, die mit erheblichen gesundheitlichen Problemen auf den Corona-Stationen der Krankenhäuser landen. Nach Jahrzehnten der Abwanderung sind Sachsens Landkreise inzwischen überaltert, im Erzgebirge ist beispielsweise jeder Dritte im Rentenalter. „Es gibt Hinweise, dass sich ältere Menschen untereinander stärker anstecken und auch stärkere Symptome haben als jüngere“, sagt Forscher Markus Scholz. Besonders in der Altersgruppe von 80 Jahren und darüber liege die Inzidenz im Sachsen deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Der hohe sächsische Altersdurchschnitt sei besonders auch deshalb fatal, weil Senioren auch ein hohes Sterberisiko in Folge der Covid-19-Infektionen haben. Laut Sozialministerium waren 90 Prozent der verstorbenen Patienten 70 Jahre oder älter. Die regionale Verteilung der Todesfälle sei dabei auch nicht gleichmäßig. „Mit Abstand besonders betroffen sind der Erzgebirgskreis, Görlitz und Zwickau.“ Forscher Schulz fordert deshalb: „Ein besserer Schutz dieser Altersgruppe wäre meines Erachtens dringend erforderlich.“

These 5: Der soziale Sachse

Als die ersten Wogen der zweiten Corona-Welle im Oktober durch die Republik schwappten, waren es vor allem die Metropolen Hamburg, Berlin und Frankfurt, aus denen alarmierende Nachrichten kamen. In Sachsen hielt sich dagegen das größte der drei Zentren, die Stadt Leipzig, am längsten wacker und ist auch heute noch eine Art Insel im Pandemiegebiet. Stattdessen schlug das Virus im Freistaat vor allem in den spärlich besiedelten Regionen zu. „Eine Hypothese ist, dass vor allem im ländlichen Bereich noch engere soziale Kontaktstrukturen vorliegen als in anderen Teilen Deutschlands oder den anderen östlichen Bundesländern“, sagt Forscher Markus Scholz. Tatsächlich belastbare Daten lägen zu dieser Vermutung bisher allerdings nicht vor. Laut Sächsischen Sozialministerium treten die meisten Folgeinfektionen generell nach engen Haushaltskontakten auf. Darüber hinaus seien aber auch Feiern im Familien- und Freundeskreis weiterhin Treiber der Pandemie.

Von Matthias Puppe und Josa Mania-Schlegel