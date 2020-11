Leipzig/Dresden

Am 15. Dezember sollen die geplanten Corona-Impfzentren in Sachsen einsatzbereit sein. Vorgesehen seien pro Tag sachsenweit ungefähr 1000 Impfungen pro Zentrum. Dies sei aber nur ein grober Durchschnittswert. Das sagte Kai Kranich, Sprecher des sächsischen Landesverbandes des DRK, der LVZ. Das DRK war vom Sächsischen Sozialministerium mit der Einrichtung der Impfzentren beauftragt worden. Drei große Zentren entstehen in Leipzig, Dresden und Chemnitz. In Leipzig ist laut Stadt als Standort die Neue Messe vorgesehen. Außerdem erhält jeder der zehn Landkreise ein Zentrum. Über die weiteren genauen Standorte wollte das DRK noch nichts sagen, da die vertraglichen Vereinbarungen noch laufen.

Welcher Impfstoff nach Sachsen kommt, ist noch offen

Geplant sind auch mobile Impfteams, die zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen eingesetzt werden sollen. Die Impfstoff-Beschaffung läuft über den Bund. Nach Sachsen werden Chargen geliefert, die dann an die Impfzentren verteilt werden. Welche Impfstoffe das sein werden und ob die zu Impfenden sich aussuchen könnten, mit welchem Mittel sie geimpft werden möchten, ist auch noch offen. Ebenso, wie die Menschen informiert werden, die zuerst geimpft werden sollen. Auf eine entsprechende LVZ-Anfrage antwortete das Sozialministerium, dass sich alle Details noch in der Abstimmung befänden und noch nicht kommuniziert würden.

Drei bis vier Impfstrecken pro Zentrum

In die Einrichtung der Impfzentren sind die DRK-Kreisverbände vor Ort stark involviert. „In jedem Impfzentrum werden drei bis vier Impfstrecken aufgebaut, die bei Bedarf erweitert werden können“, sagte Sachsens DRK-Sprecher Kranich. Er rechnet damit, dass es ausreichend Corona-Impfstoff geben werde, sorgt sich aber um die Bereitschaft der Sachsen, sich auch impfen zu lassen. „Es ist gut, dass wir so schnell Impfstoffe gegen Corona haben. Die Hektik, die nun dadurch beim Aufbau der Impfzentren entsteht, nehmen wir daher gern in Kauf“, sagte er optimistisch.

Start mit vielen Ehrenamtlichen

Um die Ärzte für die Impfzentren kümmert sich hauptsächlich die Kassenärztliche Vereinigung Sachsens, aber für die Einrichtungsleiter, Helfer und Sprachmittler sei das DRK verantwortlich. „Wir werden am Anfang massiv mit ehrenamtlichen Kräften starten“, erklärt Kranich. Ohne die Ehrenamtlichen sei das anfangs gar nicht zu schaffen, lobt er deren Engagement. Er rechnet mit einem Betrieb der Impfzentren mindestens über ein halbes Jahr. Da werde es sicher auch Stellenausschreibungen geben, blickte er voraus. Denn das DRK könne aus seinen Pflegeheimen, Rettungsstellen und anderen Einrichtungen keine Leute dafür abziehen. sonst würden dort Löcher entstehen.

Von Anita Kecke