Großer Wirbel um die Impftage in Grünau: Der Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann (Linke) steht in der Kritik, die Vergabe von Corona-Schutzimpfungen für seinen Wahlkampf missbraucht zu haben. Drei Tage lang hatte ein mobiles Team Ende der vorigen Woche im Kulturhaus Völkerfreundschaft das Biontec-Vakzin gespritzt. Impfbewerber konnten zuvor in Pellmanns Wahlkreisbüro in der Stuttgarter Allee Termine reservieren. Eine gute Gelegenheit vor allem für all jene, die im Impfzentrum auf der Neuen Messe bislang leer ausgegangen waren.

Neben Pellmann, der am 26. September wieder für einen Sitz im Bundestag kandidiert, waren in die Vor-Ort-Impfaktion in der „Völkerfreundschaft“ auch die Großvermieter Kontakt und LWB, die Kulturzentren Völkerfreundschaft und Komm-Haus sowie das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das im Auftrag des Landessozialministeriums die sächsischen Impfzentren betreibt, involviert.

Mobiles Impfteam wurde durch Sozialamt angefordert

Nach Angaben des DRK erfolgt die Beauftragung der mobilen Impfteams durch Landratsämter und Stadtverwaltungen. Das ist auch in diesem Fall so geschehen. Wie Stadtsprecher Matthias Hasberg bestätigte, hatte das Sozialamt beim Impfzentrum den Bedarf für Grünau angemeldet. Dass private Personen, auch Politiker oder Parteien die Initiative ergreifen, Menschen in ihrem Wohnumfeld einen leichten Zugang zu Corona-Schutzimpfungen zu ermöglichen, sei nicht ungewöhnlich und auch nicht zu beanstanden. „Üblicherweise übernimmt aber ein Verein die Organisation“, so Hasberg. „Das Problem hier ist, dass die Verteilung der Impftermine durch eine Partei erfolgte. Das geht nicht.“

Nächste Vor-Ort-Impfungen Ende Juni und Anfang Juli

Auf Unverständnis stößt die Debatte hingegen bei Pellmann. Die Idee dazu sei schon vor Monaten geboren worden, so der 44-jährige Linken-Politiker.

Linken-Bundestagsabgeordneter Sören Pellmann sieht sich zu Unrecht in der Kritik. Quelle: Dirk Knofe

Im Februar konnten sich 300 hochbetagte Bewohner von Deutschlands längstem Wohnblock, der sogenannten Langen Lene, gegen Covid 19 impfen lassen. Wie berichtet, hatte dort der Verein „Alter, Leben und Gesundheit“ mit Unterstützung der Stadtverwaltung und der Stadtratsfraktion der Linken die erste Vor-Ort-Impfung in einem Leipziger Wohnblock möglich gemacht. „Es ging nun darum, auch den Grünauerinnen und Grünauern wohnortnah, schnell und unkompliziert ein Impfangebot zu unterbreiten“, so Pellmann. „Und das habe ich unterstützt.“ Für die Koordinierung der Termine und die Vergabe der nötigen Impfformulare habe es viel ehrenamtliche Hilfe gebraucht. Dafür habe er mit seinem Team zur Verfügung gestanden. So konnten sich die Bürgerinnen und Bürger außer im Komm-Haus und in der „Völkerfreundschaft“ auch in Pellmanns Grünauer Wahlkreisbüro anmelden.

Schließlich erhielten 604 Personen am 4., 5. und 6. Juni in Grünau ihre Erstimpfung. Die Zweitimpfung ist nun für den 25., 26. und 27. Juni eingetaktet. Weil die Resonanz so groß war, soll es am 5. und 8. Juli für weitere 480 Menschen Impftermine geben.

Ungeachtet aller politischen Irritationen: „Wer einen Termin hat, kann sich dort natürlich auch impfen lassen“, versicherte Stadtsprecher Hasberg.

Von Klaus Staeubert