Ob Versandhändler, Universität oder Stadtbetriebe – Leipzigs große Arbeitgeber stellen sich gegen den sächsischen Trend der mangelnden Impfbereitschaft und treiben in ihrer Belegschaft den Corona-Schutz voran. Dabei setzen alle befragten Unternehmen auf Freiwilligkeit. Nirgendwo seien Konsequenzen für Impfverweigerer oder Anreize für die Erhöhung der Impfquote vorgesehen. So läuft die Immunisierung in den einzelnen Unternehmen:

Bei beiden großen Autoherstellern der Region hat man sich das Impfen der Belegschaft seit dem 8. Juni auf die Fahnen geschrieben. BMW verspritzt im Leipziger Werk laut Unternehmenssprecher Kai Lichte in zwei eigens für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingerichteten Impfstraßen. Dabei wird bisher ausschließlich der Biontech-Impfstoff verwendet. Bis zum Beginn einer Produktionsunterbrechung am 26. Juli wolle man allen Impfwilligen ein Angebot für die Erst- und Zweitimpfung machen.

Porsche verimpft Biontech und Johnson & Johnson

Während bei BMW auf ein Monitoring verzichtet wird und es deshalb nicht möglich sei, den Impffortschritt präzise zu bestimmen, legt Porsche Zahlen vor: Bereits 1100 von insgesamt 4300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seien betriebsintern geimpft worden, wie Werkssprecherin Kristin Bergemann auf Nachfrage von LVZ.de mitteilt. Durchgeführt wird die Immunisierung demnach ebenfalls in einer eigenen Impfstraße am Werk mit den Vakzinen von Johnson & Johnson sowie Biontech/Pfizer. „Das Angebot wird sehr gut und dankbar von den Mitarbeitern angenommen“, berichtet Bergemann.

Seit dem 30. Juni impft die Universität Leipzig sowohl ihre Angestellten und deren Angehörige als auch Studierende über 18 Jahre. Dafür wurden auf dem Campus Jahnallee zwei Impfstationen eingerichtet, die laut Website Berechtigte aller Leipziger Hochschulen ohne Voranmeldung aufsuchen können. „Partner der Impfaktion sind das Deutsche Rote Kreuz und das Mitteldeutsche Institut für Arbeitsmedizin“, sagte Uni-Sprecher Michael Lindner.

Leipziger Gruppe: bereits 80 Prozent der Termine vergeben

Rund 1200 Impftermine hat die Leipziger Gruppe, zu der die Wasserwerke, die Stadtwerke und die Verkehrsbetriebe der Messestadt gehören, für ihre knapp 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereitgestellt. Binnen drei Wochen wurden laut Vize-Sprecher Peter Krutsch 80 Prozent der Angebote angenommen. Insgesamt seien innerbetrieblich damit bisher rund 1000 Angestellte geimpft worden. Jedoch merkt Krutsch an: „Viele Mitarbeiter haben sich natürlich auch schon privat impfen lassen.“

Amazon setzt beim Thema auf Erfahrung. Der Versandhändler ermöglicht seinen Angestellten in Leipzig nach eigenen Angaben auch regelmäßig Grippeschutzimpfungen. Seit kurzem gibt es nun während der Arbeitszeit ebenfalls Angebote für den Corona-Schutz vom Hersteller Biontech: „Unser Betriebsarzt vor Ort hat Ende Juni damit begonnen, Impfungen für unsere Mitarbeiter:innen in Leipzig durchzuführen“, so Sprecher Thorsten Schwindhammer. Das Ziel sei es, allen Angestellten ein Angebot zu machen.

DHL mit Unterstützung beim Impfen

Auch der Logistik-Dienstleister Deutsche Post/DHL bietet nach eigenen Angaben seit dem 7. Juni an allen seinen bundesweit mehr als 60 Standorten freiwillige Impfungen an, so auch am Express Hub in Leipzig. Neben den Betriebsärzten unterstützen das Unternehmen laut Sprecher Mattias Persson externe Dienstleister bei der Immunisierung. Konkrete Zahlen, wie viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das innerbetriebliche Angebot angenommen haben, legte der Konzern „aus Datenschutzgründen“ nicht vor.

Von Anton Zirk/dpa