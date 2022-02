Leipzig

Eine Wohnung in einem Leipziger Gründerzeitviertel. Im Flur ein Tisch mit drei Stühlen. Tupfer, Spritzen, bunte Pflaster, kleine Gummibär-Tütchen. Auf der einen Seite des Tisches sitzt ein Leipziger Arzt. Auf der anderen sitzen Familien, die ihre Kinder gegen Corona impfen lassen wollen. Mehr als 30 sind es an diesem Sonntag. Die Kinder sind alle jünger als fünf Jahre.

Für die Impfung von Kleinkindern unter fünf Jahren gibt es noch keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission. In dieser Altersgruppe sind bislang nur Off-Label-Impfungen mit Comirnaty von Biontech/Pfizer möglich: Manche Ärztinnen und Ärzte impfen Kleinkinder trotz fehlender Zulassung des Impfstoffes für diese Altersgruppe. So auch der Leipziger Mediziner, der in einer kleinen Wohnung die Impfwünsche der Eltern für ihre Kinder erfüllt. Mehr als 40.000 unter Fünfjährige sind es bisher in ganz Deutschland. Inoffizielle Zahlen, die die private Initiative U12-Schutz bekannt gibt. Eine Gruppe, die Impftermine organisiert – und Ärzte, die Kleinstkinder gegen Corona impfen.

Etwa 100 Kinder im Januar geimpft

Wer sein kleines Kind impfen lassen will, hat es derzeit nicht leicht. Zwar ist es Ärzten nicht verboten, ein Vakzin einzusetzen, das für diese Gruppe noch nicht zugelassen ist. Eine Grauzone ist es aber allemal. Off-Label-Use heißt das in der Fachsprache. „Das ist in der Kindermedizin gar nicht so unüblich“, sagt der 40-jährige Arzt, der anonym bleiben will. Zu viele, die unter Fünfjährige impfen, seien schon bedroht, Praxen zerstört worden. Von Impfgegnern und Coronaleugnern. Er selbst sei gar kein Kinderarzt, sehe aber die Notwendigkeit der Impfungen, auch bei den Kleinsten. Sein jüngster Patient sei sechs Monate alt gewesen. Im Januar habe er insgesamt etwa 100 Kinder geimpft. Allesamt in dieser Wohnung. „Es kommen Leute, die wollen einen neuen Impfausweis, weil sie Angst haben, dass sie bei ihrem Kinderarzt rausfliegen“, erklärt er. Auch das sei Realität in diesen Zeiten.

Keine Angst vor Impfschäden

Die Leipzigerin Anne Brandt ist bereits im vergangenen Jahr bei ihm gewesen, nun steht bei ihren vier Kindern schon der Booster an. „Ich möchte sie der Durchseuchung, die gerade passiert, nicht schutzlos ausliefern“, sagt sie. Natürlich habe sie auch mit sich gekämpft. „Die Umstände, das Geheimnisvolle, all das war für mich am Anfang nicht sehr vertrauenserweckend“, erklärt die 37-Jährige. „Allerdings bin ich nun sehr froh, dass wir es gewagt haben.“ Bei der Erstimpfung habe sie sogar eine Sonderbehandlung genossen – der Arzt kam zu ihr nach Hause. Angst vor Impfschäden habe sie nie gehabt. „Ich bin eine überzeugte Impfbefürworterin, meine Kinder haben alle möglichen Vakzine bekommen“, so Brandt. Und nun eben auch die bisher nicht offiziell möglichen.

Haftung liegt bei den Ärzten

Der Leipziger Arzt jedenfalls impft unter anderem auch in Thüringen. In Gera, Jena, Altenburg werden Impftage organisiert. Der Unterschied zu den zugelassenen und empfohlenen Vakzinen: Bei Impfschäden ist die Haftung unklar. Während bei zugelassenen Stoffen und darauf ursächlich zurückzuführende Schäden der Bund in der Pflicht ist, gibt es beim Off-Label-Use unterschiedliche Rechtssprechungen. Auch der 40-Jährige weiß, dass er die Haftung übernehmen müsste. Genauer: seine Haftpflichtversicherung. Der zweite Unterschied zu zugelassenen und empfohlenen Vakzinen: Die Kosten werden nicht von den Krankenkassen übernommen, die Impfung kostet die Eltern etwa 30 Euro. „Ich impfe allerdings auch ohne Geld“, so der Leipziger Arzt. Im Flur steht eine Spar-Schatztruhe, jeder gibt, was er möchte.

Studie in den USA auf dritte Dosis erweitert

Biontech/Pfizer hat bereits seit einem Jahr eine Studie in den USA laufen – mit Kindern im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren. Den Probanden wurden zwei Injektionen mit jeweils drei Mikrogramm des Comirnaty-Kinderimpfstoffes gegeben, Kinder ab fünf bekommen zehn Mikrogramm. Da die geringere Dosierung bei den Testpersonen ab zwei Jahren keinen signifikanten Schutz geboten hat, wurde die Studie nun auf eine dritte Impfung erweitert. An den drei Mikrogramm wurde allerdings festgehalten. „Eine neue Studie mit höherer Dosis würde viel Geld und Zeit kosten“, erklärt der Leipziger Impfarzt. „Deshalb wird es nun mit einer dritten Impfung probiert.“ Er selbst richte sich nach dem Wunsch der Eltern, was die Dosierung betrifft. Ab vier Jahren impfe er nur in Ausnahmefällen weniger als zehn Mikrogramm. „Als die Studienergebnisse herauskamen, wollten die meisten Eltern die hohe Dosierung“, sagt er. Nebenwirkungen gebe es, das sei bei Impfungen allerdings nicht unüblich. „Schwere Schäden sind bisher im Off-Label-Bereich nicht bekannt“, erklärt er. Er selbst impfe seit vergangenen September die unter Fünfjährigen, andere hätten bereits im vergangenen Frühjahr begonnen. Zu diesem Zeitpunkt war auch die Impfung für unter Zwölfjährige noch off-label. „Als der Kinderimpfstoff noch nicht da war, haben wir den für die Erwachsenen mit Kochsalzlösung verdünnt“, erinnert er sich. „Da war die Dosierung wesentlich schwieriger als jetzt.“

Sozialministerium sieht die Verantwortung bei den Ärzten

Das Sächsische Sozialministerium erklärt auf Anfrage, dass die Medikamentenverordnung und Anwendung der Therapiefreiheit grundsätzlich bei den Ärztinnen und Ärzten liegt. „Das heißt: Impfen darf die Ärztin oder der Arzt. „Es muss allerdings die individuelle Gesundheitssituation des Kindes und dessen Konstitution beurteilt werden. Scheint dem Mediziner die Impfung eines Kindes angezeigt, darf er rechtlich betrachtet impfen.“ Das Ministerium erklärt weiter: „Wenn Sorgeberechtigte ihre Kinder unter fünf Jahren impfen lassen wollen, so erhalten sie eine ausführliche ärztliche Beratung. Wir gehen davon aus, dass kein Arzt Personen off-label impft, wenn er nicht von der Sinnhaftigkeit überzeugt ist.“

Impfung schützt auch vor Isolation

Der Leipziger Arzt, der off-label impft, ist überzeugt. Aus verschiedenen Gründen. „Ich kann Covid als Erkrankung nicht als einziges Problem der Pandemie betrachten. Zur Corona-Pandemie gehört eine mediale Überforderung, die Eltern Angst bereitet. Angst vor schweren Verläufen bei Kindern, Angst vor dem PIMS, dem post-viralen Entzündungssymptom, Long-Covid, Tod“, sagt er. „Berechtigt oder nicht, führt dies zum Teil zu sozialer Isolation. Betroffene Kinder gehen nicht in Kita oder Schule, sehen keine Freunde und Verwandten. Wenn die Impfung Ängste nehmen kann, Eltern und Kindern aus der Isolation hilft, hat sie – auch angesichts ihrer guten Verträglichkeit – ihre Berechtigung.“ Zudem würden Kinder durchaus zum pandemischen Geschehen beitragen. „Wir haben dies in der ersten Welle noch angezweifelt, inzwischen wissen wir es mehr als sicher“, erklärt er. „Wahrscheinlich kennt jeder eine Familie, die Corona über die Kinder ins Haus bekam. Selbst wenn die aktuellen Impfstoffe nur noch etwas Schutz vor Infektion und Übertragung bieten können, ist es aus meiner Sicht sinnvoll, auch das zu nutzen.“ Und nicht zuletzt halte er die Impfung für sehr sicher. „Sicherer als eine Erkrankung mit möglicherweise schwerem Verlauf.“ Auch wenn der bei Kindern eher selten sei.

