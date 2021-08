Leipzig

Im Rahmen des ersten Bundesliga-Heimspiels der neuen Saison gegen den VfB Stuttgart (20. August, 20.30 Uhr) planen RB Leipzig und das DRK Sachsen eine Impfaktion. Vom 18. August bis zum Spieltag können sich laut DRK-Website Fans und Freiwillige an der Red-Bull-Arena eine Dosis gegen das Coronavirus abholen.

Aue als Vorbild

Die Idee ist nicht neu: Anfang Juli wurde beispielswese auf dem Gelände des Auer Erzgebirgsstadions unter dem Motto „Glück Auf, Ärmel rauf“ kollektiv geimpft. Auch bei Veranstaltungen auf der Leipziger Festwiese am ehemaligen Zentralstadion konnten sich in den vergangenen Tagen bereits Besucherinnen und Besucher impfen lassen, so etwa beim Alligatoah-Konzert am Mittwoch.

Sachsen versucht aktuell, die Impfquote erhöhen. Im deutschlandweiten Ranking liegt der Freistaat sowohl bei den Erstimpfungen (52,5 Prozent) als auch bei den Zweitimpfungen (48,2Prozent) auf dem letzten Platz. Kreative Ideen sind gefragt. Erst am Donnerstag begann in Aue-Bad Schlema eine Aktion, bei der Unschlüssigen die Impfung mit einer kostenlosen Bratwurst schmackhaft gemacht werden soll.

Von Anton Zirk