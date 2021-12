Leipzig

Die Corona-Inzidenzen bei Kindern sind in Sachsen hoch. Das Impfen von Kindern zwischen fünf und elf Jahren hat noch nicht flächendeckend begonnen, erste Möglichkeiten gibt es aber bereits. Wo ist das möglich, wie wirksam ist der Impfstoff, welche Studien-Ergebnisse liegen vor? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Wann kann das Impfen für Kinder in Sachsen in großem Rahmen beginnen?

Der Impfstoff für Kinder von fünf bis elf Jahren soll laut Bundesgesundheitsministerium kommende Woche ausgeliefert werden. Als frühestes Datum nennt die Sächsische Landesärztekammer den 13. Dezember.

Wo können Kinder sich impfen lassen?

In erster Linie bei den niedergelassenen Kinderärzten. Davon gibt es in Sachsen laut Ärztekammer 305 in ungefähr 200 Praxen. Auch das DRK bereitet sich darauf vor, ein Angebot an ausgewählten Impfstellen zu schaffen; Registrierungen für Kinder ab fünf Jahren sollen dann auch im Online-Portal möglich sein. Schon ab sofort bietet das Helios Klinikum Leipzig Impftermine für Kinder ab fünf Jahren an. Das St. Georg ist gerade dabei, ein Impfzentrum aufzubauen, die Uniklinik Leipzig hat dazu noch keine Planungen.

Wie kann Helios Leipzig schon jetzt Kinderimpfungen anbieten?

Durch einen sogenannten Off Label Use des Erwachsenenimpfstoffs, der laut Landesärztekammer zulässig ist. Dabei nutzt der Arzt die Impfstoff-Fläschchen für die Erwachsenen und dosiert den Inhalt für Kinder. Darüber müssen die Patientinnen und Patienten extra aufgeklärt werden.

Was sagen die Impfkommissionen zur Kinderimpfung?

Die bundesweite Ständige Impfkommission (Stiko) hat noch kein Votum abgegeben. Die Sächsische Impfkommission (Siko) empfiehlt die Kinderimpfung vorerst nur für Risikogruppen und Kinder, die Kontakt mit besonders gefährdeten Menschen haben. Bestehe bei anderen Kindern und deren Eltern der ausdrückliche Wunsch für eine Impfung, solle diese aber nicht verwehrt werden.

Welcher Impfstoff wird verwendet und in welcher Dosierung?

Für die Altersgruppe ist Biontech vorgesehen. Zugelassen ist eine spezielle Zubereitung des Impfstoffes und eine geringere Dosierung, nämlich ein Drittel der Dosis, die Kinder ab 12 Jahren und Erwachsene bekommen.

Welche Erfahrungswerte und Studienergebnisse gibt es?

Aus Daten, insbesondere aus dem US-amerikanischen Impfprogramm mit fast zehn Millionen geimpften Kindern und Jugendlichen, geht hervor, dass der Impfstoff gut vertragen wird. Sehr selten sind vor allem bei jungen männlichen Geimpften Herzmuskelentzündungen (etwa in einem von 16.000 Fällen), die bei entsprechender medizinischer Versorgung aber unkompliziert verlaufen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) weisen Untersuchungen zudem darauf hin, dass Herzbeteiligungen auch bei Covid-19-Erkrankungen auftreten. Ansonsten sind bisher keine schweren Nebenwirkungen aufgetreten, insbesondere auch nicht bei Kindern und Jugendlichen.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie wirksam ist die Impfung für Kinder?

In klinischen Studien zeigte laut RKI eine vollständige Impfung mit Biontech eine Wirksamkeit von bis zu 100 Prozent. Außerdem sei davon auszugehen, dass die Wirksamkeit in Bezug auf eine schwere Covid-19-Erkrankung ähnlich hoch ist.

Soll es eine Priorisierung geben?

Ja. Bevorzugt werden Kinder, die aufgrund von Vorerkrankungen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf einer Corona-Erkrankung haben. Das gilt auch für diejenigen, die Kontakt zu Risikopersonen haben.

Wohin können sich Eltern wenden, wenn sie Fragen zur Impfung ihrer Kinder haben?

An ihren Kinderarzt. Das Sozialministerium arbeitet zudem an Aufklärungsmaterialien. Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet ein Info-Angebot, das mit Blick auf die Kinder im Alter von fünf bis elf Jahre noch erweitert werden dürfte.

Wie hoch wird die Impfbereitschaft in Sachsen eingeschätzt?

Die Landesärztekammer erwartet gerade zu Beginn eine relativ große Nachfrage. Das Sozialministerium möchte noch keine Einschätzung abgeben, „zumal die Sächsische Impfkommission eine Impfung nur Kindern mit Risiken und solchen empfiehlt, die Kontakt zu Risikopersonen haben“.

Von Mark Daniel