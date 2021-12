Leipzig

Der Corona-Impfstoff für Kinder von fünf bis elf Jahren soll laut Bundesgesundheitsministerium am kommenden Montag ausgeliefert werden. Doch nicht an allen Stationen, die das Vakzin an Jugendliche und Erwachsene verimpfen, kann auch die jüngste Altersgruppe immunisiert werden.

Wo gibt es Kinder-Impfungen in Leipzig?

Definitiv möglich ist eine Impfung bei den niedergelassenen Kinderärztinnen und -ärzten, von denen es in Sachsen laut Ärztekammer 305 in ungefähr 200 Praxen gibt. Bereits seit Mittwoch bietet das Herzzentrum Leipzig in Kooperation mit dem Medizinischen Versorgungszentrum Injektionen mit Biontech für Kinder ab 5 Jahren an. In der laufenden Woche sind alle Termine vergeben, für die kommende wird ein neuer Plan erstellt. Infos dazu stehen auf der Seite www.helios-gesundheit.de/helios-impft, Vereinbarungen sind nur telefonisch unter 0341/1495254 und 0341/1495253 möglich.

Nicht alle Kliniken impfen Kinder

Ein weiterer Anlaufpunkt sind die Krankenhäuser, jedoch sollte man sich vorher informieren. Im St. Georg Klinikum Leipzig wird momentan das Impfzentrum für Kinder aufgebaut, die Uniklinik hat dafür noch keine konkreten Planungen. „Das ist alles abhängig von den verfügbaren personellen Kapazitäten und der Verfügbarkeit des Impfstoffs“, informiert Sprecherin Helena Reinhardt.

Sehr bald soll auch ein ergänzendes staatliches Angebot ermöglicht werden. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bereitet gerade Möglichkeiten an ausgewählten Impfstellen vor; Registrierungen für Kinder ab fünf Jahren sollen zeitnah auch im Online-Portal möglich sein. Ein genauer Zeitpunkt wurde noch nicht kommuniziert.

Die Sächsische Impfkommission (Siko) empfiehlt die Kinderimpfung vorerst nur für Risikogruppen und Kinder, die Kontakt mit besonders gefährdeten Menschen haben. Bestehe bei anderen Kindern und deren Eltern der ausdrückliche Wunsch für eine Impfung, solle diese aber nicht verwehrt werden. Beide Elternteile müssen auf den Aufklärungsbögen unterschreiben und das Einverständnis für die Impfung geben.

Von Mark Daniel