Leipzig

Als es zu Jahresbeginn mit dem Impfen losging, war es harte Arbeit, für meine Ü-80-Eltern Termine zu ergattern. Unendliche, frustrierende Versuche am Onlineportal und an der Telefonhotline waren erforderlich. Für mich selbst hatte ich darauf keine Lust, darum lautete mein Plan: Wenn ich irgendwann dran bin, lasse ich den ersten Ansturm verstreichen und versuche es etwas später. Habe ich Corona ein Jahr lang überlebt, wird es wohl auch noch ein paar Tage gut gehen.

Aus Minuten wurden Stunden

Diese Gelassenheit hatte ich nicht mehr, als am Mittwoch die Prioritätengruppe 3 freigegeben wurde. Ich gehöre gleich doppelt dazu, aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen. Ab 18 Uhr sollte diese Gruppe auf dem sächsischen Impfportal freigeschaltet werden. Ich wartete noch zwei Stunden und versuchte es ab 20 Uhr. Wie schon vermutet, vergeblich: „Aufgrund der vielen Anfragen befinden Sie sich aktuell in der Warteschlange. Wir bitten um ein paar Minuten Geduld“, wurde mir unverändert angezeigt. Paar Minuten?! Nach der ersten Stunde im virtuellen Wartezimmer flog ich raus. Ich versuchte es gleich wieder – nach der zweiten Stunde gab ich auf.

Mit dem Tablet ins Bett

Aber ein Onlineportal hat ja rund um die Uhr geöffnet. Nachts sollte der Andrang vorbei sein, hoffte ich, nahm mein Tablet mit ins Bett – und siehe da, es klappte! Um 2.45 Uhr wählte ich mich wieder ein, da war das Portal frei. Ohne jegliche Wartezeit konnte ich mich registrieren lassen, bekam eine Vorgangsnummer zugeteilt, konnte Wunschtage und Wunschzeiten angeben. Daraufhin wurden mir Termine für beide Impfungen vorgeschlagen – Anfang Mai und Ende Mai. Dass die Uhrzeiten ungewöhnlich präzise sind – 10.21 Uhr und 9.48 Uhr – wusste ich schon von meinen Eltern. Dass es der Impfstoff von Biontech wird, stand mit auf der Bestätigung.

Das Leipziger Impfzentrum befindet sich in Messehalle 5 auf der Neuen Messe. Quelle: Andre Kempner

Nachtschwärmer hatten es leicht

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen, Freunde und Bekannte sich am Mittwoch ab 18 Uhr auf die Terminvergabe gestürzt hatten. Manche kamen recht schnell durch, stellten aber enttäuscht fest, dass die Prio-Gruppe 3 zuerst in der Auswahl noch gar nicht dabei war. Andere schafften es nach anderthalb bis zwei Stunden aufs Portal, wieder andere selbst am nächsten Vormittag noch nicht. Eine Kollegin, die in Thüringen ihren Hauptwohnsitz hat, aber als Pendlerin in Leipzig arbeitet, konnte gar keinen Termin in Sachsen buchen.

Die Nachtschwärmer hatten es am leichtesten: Alle, die sich in der Zeit zwischen Mitternacht bis gegen sechs Uhr morgens um einen Termin bemühten, kamen mit kurzer oder gar keiner Wartezeit ans Ziel. So dass der Geheimtipp lautet, es zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit zu probieren.

Wer sonst seine Konzertkarten online bucht, der vermisst eins: eine Info, wie viele Personen in der Warteschlange vor einem stehen. So tappt man völlig im Dunkeln, ob es Sinn hat zu warten oder nicht.

Von Kerstin Decker