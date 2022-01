Leipzig

Die Impfstelle im Foyer der Leipziger Oper wird in der kommenden Woche schließen. Weil im Opernhaus der Spielbetrieb wieder angelaufen ist, können die Räumlichkeiten nicht mehr für das kommunale Impfangebot zur Verfügung stehen. Dieses wird dann – wie auch die Impfberatung - ins Gesundheitsamt in der Gustav-Mahler-Straße verlegt.

„Wir werden das zusätzliche kommunale Impfangebot in diesem Jahr mindestens bis zum 31. März aufrechterhalten. Auch die kommunale Impfberatung des Gesundheitsamtes wird weitergeführt,“ kündigte Bürgermeister Thomas Fabian an.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erste Impfberatungsstelle wird ebenfalls umziehen

Im Dezember 2021 hatte die Impfstelle in der Oper mit der ersten Impfberatungsstelle in Leipzig geöffnet. In der Beratungsstelle sollen interessierte und impfunentschlossene Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit bekommen, sich von einem Arzt oder einer Ärztin über die Impfstoffe, deren Wirkung und ihrem Nutzen beraten zu lassen.

Lesen Sie auch Hier gibt es Impfungen in Leipzig

Nach Angaben der Stadt wurden in der kommunalen Impfstelle in der Oper bis zum 27. Januar insgesamt 4027 Impfungen, davon 159 Erstimpfungen, 439 Zweitimpfungen, 3425 Booster- bzw. Drittimpfungen und vier Viertimpfungen verabreicht. Zum Einsatz kamen die Vakzine der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna. Das Beratungsangebot rund um das Thema Impfung wurde von insgesamt 298 Bürgerinnen und Bürgern in Anspruch genommen.

Sachsen will verstärkt für Corona-Impfung werben

Derweil soll in ganz Sachsen noch einmal verstärkt für die Corona-Schutzimpfung geworben werden. Wie das Gesundheitsministerium in Dresden mitteilte, sei das Ziel, besonders die Über-60-Jährigen von einer Impfung zu überzeugen. Dafür werde Werbung mit Angaben zu örtlichen Impfangeboten in Lokalzeitungen und Amtsblättern sowie im Radio veröffentlicht.

Im Freistaat haben laut Angaben des Ministeriums 62,6 Prozent der Menschen eine Grundimmunisierung gegen das Coronavirus, 41,9 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung (Booster) erhalten. Die Impfquote unter den Pflegekräften liegt den Angaben zufolge bei rund zwei Dritteln.

Öffnungszeiten Impfstelle & -beratung Gesundheitsamt Leipzig: ab 7. Februar, jeweils am Montag und von Mittwoch bis Freitag ohne Anmeldung von 8 Uhr bis 15 Uhr. Für den Dienstag ist eine telefonische Anmeldung über 0341 123-6934 notwendig. Es stehen zurzeit die Impfstoffe von Biontech und Moderna zur Verfügung. Die Beratung wird montags bis freitags, ohne Anmeldung, jeweils durchgängig von 8 bis 15 Uhr angeboten.

Von Lilly Günthner