Corona-Impfungen in der Leipziger Oper 

Leipzig

In der Oper Leipzig öffnet am Montag (13. Dezember) die erste kommunale Impfstelle mit Impfberatung. Unabhängig von einer Impfung können sich Interessierte und Impfunentschlossene von einem Arzt oder einer Ärztin über die Impfstoffe, deren Wirkung und ihren Nutzen beraten lassen, wie das Gesundheitsamt am Donnerstag in Leipzig mitteilte. Die Impfstelle soll montags bis freitags von 8 Uhr bis 15 Uhr geöffnet sein. Geimpft werden Personen ab 18 Jahren mit Vakzinen von Biontech und Moderna.

„Ich bitte all diejenigen, die noch keine Corona-Schutzimpfung bekommen haben oder noch nicht vollständig geimpft sind, eine der vielen Gelegenheiten zu nutzen, die sich in Leipzig bieten“, appellierte Bürgermeister Thomas Fabian (SPD). Die Impfstelle in der Leipziger Oper startet ohne Terminvergabe und führt sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Auffrischungsimpfungen durch, wie das Gesundheitsamt weiter erklärte. Der Eingang befindet sich am Operncafé an der Seite Goethestraße, ein barrierefreier Zugang sei über den Bühneneingang Goethestraße möglich.

Die Impfstelle soll demnach vorerst bis Ende Januar betrieben werden. Während die Oper Leipzig die Räumlichkeiten beisteuert, stellen das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und der Kommunale Eigenbetrieb Engelsdorf (KEE) Personal zur Einarbeitung zur Verfügung.

Von RND/epd