Im Stadtgebiet gibt es weniger Infektionen an Schulen und Kindertageseinrichtungen. Wie das Gesundheitsamt gegenüber der LVZ erklärte, verzeichnete es in der Woche vom 3. bis 9. Mai 61 positive Fälle an 36 Schulen und 14 Kitas. In der vergangenen Woche sind die Zahlen dann regelrecht eingebrochen: Hier meldet die Behörde 31 Infektionsfälle an 20 Schulen und sieben Kindertagesstätten.

Die Aussagekraft der Daten aus der vorigen Kalenderwoche ist allerdings begrenzt, an Christi Himmelfahrt fand kein vollständiger Unterricht statt. Das Gesundheitsamt berichtet dennoch von einer „rückläufigen Tendenz“ bei den Infektionen in Bildungseinrichtungen, obwohl sie aktuell für den Wechselunterricht geöffnet sind. Im April registrierte das Gesundheitsamt noch einen starken Anstieg an Neuinfektionen bei Kindern und Jugendlichen, die eine Betreuungs- oder Bildungsstätte besuchen. Mitte März verdoppelten sich die Fallzahlen innerhalb einer Woche sogar.

Das Gesundheitsamt erkennt einen saisonalen Effekt

Die Gründe für die abnehmende Dynamik seien vielfältig: Es gebe etablierte Hygienekonzepte, ebenso sei das Personal schon geimpft. Schulen profitierten außerdem von einem Testkonzept und einem saisonbedingten Effekt. An der frischen Luft gelten Infektionen als unwahrscheinlicher, durch mildere Temperaturen verlagern sich auch in Schulen Kontaktsituationen nach draußen.

Insbesondere die Testpflicht an Schulen, die Einführung von Wechselunterricht und die vorzeitige Impfung von Lehrerinnen und Lehrern hätten dazu beigetragen, das Infektionsgeschehen zu minimieren. Insgesamt habe es meist „Einzelfälle“ in den Einrichtungen gegeben, Folgeerkrankungen seien selten. Dennoch sei es oftmals nicht möglich gewesen, den Ursprung der Infektion aufzuspüren. Zurückgeführt wird dieser Umstand auf asymptomatische Erkrankungen bei Kindern und der fehlenden Testung in Kitas. Das Gesundheitsamt resümiert: „Natürlich sind Kinder am Gesamtgeschehen beteiligt, als Treiber kann man sie dennoch nicht sehen.“

