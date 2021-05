Leipzig

In Leipzig hat die Sieben-Tages-Inzidenz am Freitag den Wert von 100 unterschritten – das Infektionsgeschehen nimmt spürbar ab. Bis zur abflauenden dritten Welle haben sich die Infektionsschwerpunkte auch in der Stadt mehrfach verändert, inzwischen machen sich die Impfungen zunehmend bemerkbar.

Gegenüber der LVZ hat das Leipziger Gesundheitsamt jetzt aufgeschlüsselt, in welchen Situationen die meisten Ansteckungen nachgewiesen werden können. Allerdings: Auch nach über einem Jahr Viruskrise kann das Amt „keine Aussage“ tätigen, in wie vielen Fällen tatsächlich Daten zur Herkunft einer Infektion vorliegen.

Oft bleibt der Ursprung einer Infektion ungewiss

Durchaus ist es häufig nicht nachvollziehbar, wo Ansteckungen stattgefunden haben. Darauf weist auch das Robert Koch-Institut hin: „Nur ein kleiner Teil der insgesamt gemeldeten Covid-19-Fälle kann einem Ausbruch zugeordnet werden“, heißt es im Lagebericht der Behörde.

In Leipzig treten Infektionen im privaten Umfeld am häufigsten auf, so berichtet es das Gesundheitsamt. In Familien finde in der Regel ein maskenloser Kontakt statt; Übertragungen gebe es vermehrt schon in der symptomlosen Phase. Es folgen Infektionen in Schulen, Kitas sowie im beruflichen Umfeld – vor allem in den Bildungseinrichtungen ließen sich Abstandsregeln und Maskenpflicht nicht durchgängig umsetzen. Viele Betriebe seien zwar „coronasicher“, Pausensituation machten es dem Erreger allerdings leicht.

Reiserückkehrer brachten das Virus nach Leipzig

Eine weitere Veränderung können RKI und Gesundheitsamt unisono feststellen: Die Bedeutung größerer Ausbrüche gilt als marginalisiert. Zum Jahresbeginn machte ihr Anteil dem RKI zufolge über 70 Prozent aller dokumentierter Ausbrüche aus, inzwischen sind es nur noch 40 Prozent. In Leipzig spielten durch die fortgeschrittene Impfkampagne Ausbrüche in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen „zahlenmäßig keine wesentliche Rolle mehr“, erläutert das Gesundheitsamt.

Ein anderes Bild ergibt sich zum Beginn der Pandemie: Damals seien es Reiserückkehrer, etwa aus dem Tiroler Skiort Ischgl gewesen, die das Virus in die sächsische Metropole gebracht hätten. Bei den Auslandsreisen ruft das Gesundheitsamt auch weiterhin zu Vorsicht auf: Reisende sollten das Infektionsgeschehen im Gastland berücksichtigten – sonst könnten eingeschleppte Mutationen die bisherigen Fortschritte in der Virusbekämpfung konterkarieren.

Von Florian Reinke