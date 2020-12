Leipzig

Alle 20 Minuten stirbt in Sachsen jemand an Corona. Wie geht es denen, die versuchen Leben zu retten? Dierk Schreiter leitet die isolierte Covid-Intensivstation des Park-Klinikums und Herzzentrums in Leipzig-Probstheida.

Herr Schreiter, wie muss man sich die Stimmung auf der Corona-ITS vorstellen?

Die Betreuung von schwerkranken Patienten auf der Intensivstation ist immer eine besondere Herausforderung. Wir lieben unsere Arbeit, aber die Behandlung der Corona-Patienten ist sehr aufwändig; schon deshalb, weil alle Therapeuten durchgängig Schutzkleidung tragen müssen. Man ist das von einzelnen Patienten mit multiresistenten Keimen gewohnt. Aber mit Schutzausrüstung den ganzen Tag und bei allen Patienten – das erhöht den Stresspegel erheblich.

Gibt es etwas, das Ihnen Hoffnung macht?

Wir lernen die Krankheit immer besser kennen, wir haben zunehmende Sicherheit in der notwendigen Hygiene und Therapie. Es stellt sich eine gewisse Routine ein. Ich hoffe jetzt auf den Effekt der verschärften Hygienemaßnahmen und der Wirksamkeit der Impfung.

Wie viele Covid-positive Patienten haben Sie gerade?

Auf der Intensivstation liegen aktuell 15 Patienten, die alle mit Maske oder Beatmungsschlauch künstlich beatmet werden. Auf der Normalstation werden mehr als 40 Covid-positive Patienten behandelt. Fünf Patienten konnten bereits wieder auf die normale Station verlegt werden. Einen Patienten konnten wir bisher nach Hause entlassen. Insgesamt versorgen wir mehr als viermal so viele Patienten wie in der ersten Welle.

„Es kommen täglich zwei bis drei, die beatmet werden müssen“

Wie lange bleibt jemand mit Corona bei Ihnen?

Die Verläufe sind relativ lang. Man muss sich auf drei bis sechs Wochen auf Station einstellen. Leichte Verläufe sind nach etwa zehn, schwere Verläufe nach circa 20 Tagen wahrscheinlich nicht mehr infektiös. Sie müssen aber noch eine gewisse Zeit in Quarantäne bleiben, ehe sie aus dem Isolationsbereich entlassen werden können.

Ab Montag hat Sachsen einen harten Lockdown. Haben Sie dann weniger zu tun?

Es wird erstmal eher mehr. Wir haben jetzt Höchstwerte bei den Infektionen – die Krankheitsschwere entwickelt sich aber erst in ein, zwei Wochen. Dann folgt der lange Krankenhausaufenthalt. Erst nach dieser Zeit, ist in den Kliniken mit einem Rückgang der Zahlen zu rechnen.

Woher kommen denn ihre Patienten?

Es kommen derzeitig im Schnitt täglich zwei bis drei Corona-Patienten auf Intensivstation. Und zwar auch aus dem Umland. Es gibt in Leipzig eine Verteilungsstelle, die alle Corona-Patienten auf die Uniklinik, das St. Georg und uns verteilt. Das betrifft die 15 Prozent der schweren und fünf Prozent lebensbedrohlicher Fälle. Circa 80 Prozent aller Infizierten haben milde Verläufe.

„Wenn die Kräfte schwinden, ist Intubation nicht zu vermeiden“

Wie viele Patienten könnten Sie im Ernstfall aufnehmen?

Wir haben bereits bei der ersten Welle einen Eskalationsplan erstellt. Dabei werden Intensivbetten und Personal aus anderen Bereichen der Klinik der Corona-ITS zugeteilt. Aktuell sind wir auf bis zu 60 Patienten mit schweren Verläufen vorbereitet. Große Anerkennung gilt allen Pflegekräften und Ärzten für ihr Engagement und die Strapazen.

Wie muss man sich die Therapie vorstellen?

Die Therapie beginnt mit einfacher Sauerstoffgabe, es folgt eine Atemunterstützung mit Überdruckanwendung über eine Beatmungsmaske. Wir haben gute Erfahrung mit der Unterstützung der Eigenatmung und Bauchlagerung. Wenn die Kräfte schwinden, ist eine Intubation und künstliche Beatmung nicht mehr zu vermeiden. Das ist der Moment, in dem die Prognose sehr ernst wird. Wenn die Lunge gar nicht mehr funktioniert, ist ein Gasaustausch über eine Maschine außerhalb des Körpers notwendig.

Das klingt gefährlich.

Ja, denn auch die Therapien können zu Komplikationen führen. So kann eine invasive Beatmung auch zu Lungenschäden führen. Wir sind deshalb, im Vergleich zur ersten Welle, zurückhaltender mit der Intubation und versuchen, so lange als möglich die Spontanatmung zu erhalten.

„Covid kann sehr tückisch und unvorhersehbar sein“

Das heißt: Sie haben die Behandlung von Corona-Patienten angepasst?

Ja, wir wissen mittlerweile, dass weniger mehr sein kann. Wir sehen oft bessere Verläufe, wenn die Patienten möglichst lange selbst, nur mit Unterstützung atmen können. Wir behandeln jetzt die Störung des Gerinnungssystems und die überschießende Entzündungsreaktion vorausschauend. Das sind Therapieansätze, die im Frühjahr nicht ganz sicher waren. Gefühlt erzielen wir mittlerweile auch bei schweren Verläufen bessere Behandlungserfolge als im Frühjahr.

Sie beschäftigen sich schon ihr ganzes Berufsleben mit Lungenkrankheiten. Wie unterscheidet sich Corona von allem, was sie sonst erleben?

Es gibt viele Krankheiten oder auch Verletzungen, die zum Lungenversagen führen können. Da haben wir Routine und klare Behandlungsstrategien. Aber die Covid-Pneumonie kann einen sehr tückischen und unvorhersehbaren Verlauf nehmen. Letztlich müssen wir uns auf eine Therapie der Symptome beschränken. Es fehlt noch ein sicherer Ansatz, ein direktes Medikament gegen das Virus. Durch die überschießende Entzündung entstehen weitere Komplikationen, die viele Verläufe unberechenbar machen.

Wie muss man sich das vorstellen?

Wir haben zum Beispiel Patienten mit ganz mildem Verlauf, die sich plötzlich dramatisch verschlechtern. Oder welche, die auf der ITS liegen und von denen wir glauben, dass wir auf dem Weg der Besserung sind – und dann entwickeln sich doch noch massive Lungengewebeveränderungen und die erwähnten Komplikationen.

„Angehörige dürfen sich verabschieden – mit Schutzausrüstung“

Haben Sie bei Corona-Patienten manchmal das Gefühl, dass Sie nicht helfen können?

Intensivmedizin ist fast nur symptomatische Medizin. Wenn jemand nicht vernünftig atmet, dann beatmen wir ihn. Bei unzureichendem Kreislauf, kann dieser unterstützt werden. Beim Nierenversagen kann man dialysieren. Aber den Kampf gegen das Virus selbst muss der Patient alleine schaffen, mit seinen eigenen Abwehrkräften. Wir können den Patienten in diesem Abwehrkampf nur unterstützen, wir können ihm am Leben halten und hoffen, dass er gewinnt.

Was machen Sie, wenn Sie erkennen, dass ein Patient an Corona stirbt?

Wir müssen uns immer rechtfertigen, was wir tun. Wir versuchen zu Heilen! Wenn wir uns eingestehen müssen, dass wir erfolglos sind, dann müssen wir lindern. Wir haben dann ein anders Therapieziel. Das ist dann Palliativmedizin. Auf diesen Weg müssen wir nicht nur den Patienten, sondern auch die Angehörigen begleiten. Das geschieht während des Verlaufes leider nur telefonisch, aber wenn ein Patient stirbt, geben wir den Angehörigen immer die Möglichkeit, sich trotz Corona zu verabschieden.

Auf der Corona-ITS?

Ja, das haben wir hier, unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen, möglich gemacht. Die Angehörigen werden über das Risiko aufgeklärt und müssen die gleiche Schutzausrüstung tragen wie wir. Wir bemühen uns auch immer einen sterbenden Patienten in ein Einzelzimmer zu verlegen.

„Mit 90 hat jemand eingeschränkte Heilungschancen“

Woran sterben die Corona-Patienten genau?

Die meisten sterben an Lungenversagen, bei langen Verläufen aber auch am Multiorganversagen. Bei diesen langen und schweren Corona-Verläufen spielt die Störung des Gerinnungssystems oft eine wichtige Rolle, mit einerseits Blutungsneigung und andererseits Mikroembolien, also dem Verschluss kleiner Blutgefäße, mit Durchblutungsstörungen in den Organen.

Trifft das eher alte Menschen?

Gefährdet sind natürlich die Risikogruppen, also alten Patienten und Patienten mit Vorerkrankungen. Es erkranken und sterben aber auch junge Menschen. Mit multimorbiden und sehr alten Patienten sprechen wir im Vorfeld darüber die sinnvollen Therapieoptionen.

Was meinen Sie?

Man muss sich eingestehen, dass jemand mit 90 Jahren eher geringe Heilungschancen hat. Man kann dann vereinbaren, dass es vernünftig ist, gewisse Therapien nicht zu machen. Solche Vereinbarungen sind auch abhängig von der vorbestehenden Lebensqualität.

„Menschen, die das Virus leugnen? Dafür habe ich kein Verständnis“

Freuen Sie sich über jeden geheilten Patienten?

Natürlich. Leider gibt es aber manchmal und zunehmend leider öfter auch dann kein wirkliches Happy End, da mittlerweile Angehörige oder Freunde eines Patienten bereits verstorben sind. Das betrifft leider auch oft den Ehegatten.

Wie nehmen Sie die Entscheidungen der Politik wahr?

Ich bin froh, dass ich diese Entscheidungen nicht treffen muss. Wenn man früher striktere Maßnahmen getroffen hätte, wären die Infektionszahlen vielleicht nicht so angestiegen. Aber es muss auf viele Dinge Rücksicht genommen werden, nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Akzeptanz der Bevölkerung. Denn nur wenn diese Maßnahmen auch konsequent umgesetzt werden, können sie auch einen Effekt haben. Im internationalen Vergleich haben wir aber viel richtiggemacht.

Überrascht es Sie, dass so viele die Maßnahmen kritisieren?

Umfragen zeigen zum Glück, dass das nicht die Mehrzahl ist. Für Menschen, die wegen der Einschränkungen an ihr Existenzminimum kommen, habe ich Verständnis. Für Menschen, die das Virus einfach leugnen, eher nicht. Sie sehen doch die Infektionszahlen und die Toten. Mittlerweile sind im Umfeld doch eines Jeden oft Angehörige, Freunde oder Bekannte selbst betroffen.

