„Nicht den Mut verlieren! Denk dran, Mutti, wir wollen uns wiedersehen“, sagt die Frauenstimme aus dem Telefon. „Jetzt kommen ein paar Tränchen“, sagt Kristin Teich und beugt sich über die ältere Dame, die in dem Krankenbett vor ihr liegt. Diese formt ihre Lippen, will etwas sagen, schafft es aber nicht. Ein Schluchzen aus dem Telefon. Mutter und Tochter weinen. Und mittendrin steht die Intensivschwester Kristin Teich, hält den Hörer, redet, tröstet, tupft mit der anderen Hand die Augen ihrer Patientin trocken. Die ältere Frau hat kein Corona, ist ganz normale Patientin auf der Intensivstation des Herzzentrums in Probstheida im Leipziger Südosten. Und doch hat es mit der Pandemie zu tun, wie Patienten wie sie gesunden können.

Maßnahmen, Beschränkungen, Verbote: Wenn in diesen Monaten von gemeinsamen Kraftanstrengungen die Rede ist, dann immer mit dem Verweis auf die Kapazitäten auf den Intensivstationen der Kliniken. Das Städtische Klinikum in Dresden meldete sich am Donnerstag bereits für einige Tage ab – Aufnahmestopp für weitere Corona-Patienten. Damit die Versorgung aller gewährleistet bleiben kann.

Es ist sieben Uhr an einem kalten Dezembermorgen, als die 32-jährige Kristin Teich ihren Dienst auf der Intensivstation in Leipzig antritt. Die LVZ darf sie begleiten – ausnahmsweise und unter höchsten Schutzvorkehrungen – weil die Mitarbeitenden des Park-Klinikums zeigen wollen, dass sie Corona trotzen. Aber auch: Dass Corona ihnen zusetzt.

Kolleginnen fehlen – wegen Corona-Verdachts

Während viele sächsische Krankenhäuser nicht mehr wissen, wohin sie die nächsten Corona-Patienten legen sollen, muss auf den anderen Stationen der ganz normale Alltag weitergehen – irgendwie. Die Pandemie trifft das gesamte Krankenhaus. Auch jene Bereiche, die eigentlich nichts mit Corona zu tun haben.

Das zeigt sich zum einen an dem Besuchsverbot, das hier seit Anfang November gilt. An den Telefonaten zwischen kranker Mutter und Tochter auch. Und daran, dass hier langsam das Personal ausgeht. „Wir sind heute nur sechs“, sagt Schwester Kristin. Zwei Kolleginnen fehlen – wegen Corona-Verdacht. Sechs Intensivpflegekräfte für die zehn Patienten, die hier liegen, das reicht noch. Aber die Corona-Station, ein Stockwerk drüber, geht auf die Kapazitäten: Dort müssen jeden Patienten zwei Pflegekräfte betreuen.

„Die 50-Jährigen werden mehr“

Kristin Teich arbeitet hier, im zweiten Stock des Herzzentrums am Park-Klinikum, seit zehn Jahren. Es ist ein Flur von dem zehn Zimmer abgehen. Wer hier liegt, hat es mit dem Herzen. Eine europäische Einzigartigkeit. In die Einrichtung kommen Patienten aus New York, Singapur, Dubai oder Moskau. Die meisten sind 60, 70 oder 80. Manchmal auch 50 oder jünger. „Die 50-Jährigen werden immer mehr“, sagt Kristin Teich. Mehr als 50 Herzen werden in Probstheida jährlich transplantiert. Nach einer OP kommen die Patienten zu Kristin Teich auf die Intensivstation.

Der erste Patient des Tages ist heute ein älterer, schwergewichtiger Mann um die 70. Er kam mit Brustschmerzen zu seinem Hausarzt. Der überwies ihn sofort ins Herzzentrum. Nun liegt er hier, nicht ansprechbar, sein Körper mit Pflastern übersät. Schläuche ragen aus seinem Körper und führen in piepende Geräte. Die Bettwäsche muss gewechselt werden. Zusammen mit einer Kollegin wuchtet Intensivkraft Teich den Mann von der einen auf die andere Betthälfte.

„Wir klopfen uns nicht auf die Schulter“

Kristin Teich streicht sich Schweiß aus dem Gesicht. Sie muss bei der Arbeit eine FFP-2-Maske tragen. Die Schutzmaßnahmen schreiben es so vor. In den vier Stunden, die wir Schwester Kristin begleiten, setzt sie die Maske nicht einmal ab. „Natürlich ist die Arbeit durch Corona schwerer geworden“, sagt sie.

Auf der Herzstation liegen keine Covid-19-Kranken. Aber es gibt ein Zimmer für Patienten, die Kontakt mit Infizierten hatten. Wer in dieses Zimmer geht – und sei es nur, um nachzusehen – braucht mehr als eine Maske: einen zusätzlichen weißen Kittel, eine Haube, ein Visier oder Brille, doppelte Handschuhe. Dick eingepackt geht es dann zum Patienten. Wie behält man da die Laune? „Wir klopfen uns nicht auf die Schulter“, sagt Kristin Teich. „Aber wir sagen uns ganz offen was gut lief, was schlecht lief.“ Das sei wichtig.

„ Anerkennung ? Es gibt Wichtigeres“

Nächstes Zimmer, nächster Patient. Ein alter Mann liegt gekrümmt in seinem Bett. „Guten Morgen“, sagt Schwester Kristin, zweimal. Sie streicht dem Mann sanft über den Arm, der murmelt etwas. „Ach was, noch eine halbe Stunde? Na gut, ich komme wieder“, sagt Kristin Teich, dann geht sie raus. Sie sagt: „Er hat gut verhandelt, muss man ihm lassen.“

Seit der Corona-Krise erhalten Pflegekräfte mehr Aufmerksamkeit. Es wird diskutiert, ob sie infiziert weiterarbeiten sollen. Mancherorts tun sie das. In Talkshows geht es vor Millionenpublikum um ihre Bezahlung, Arbeitszeiten und die Frage, ob sie genügend Anerkennung bekommen. Ob sie, wenn ein Impfstoff da ist, zuerst geimpft werden sollten. Zu Beginn der Krise stellten sich jeden Abend Menschen an Fenster und auf Balkone, um für die überarbeiteten „Corona-Helden“ zu applaudieren.

Kristin Teich bemerkt die gestiegene Wertschätzung im Freundeskreis, in der Familie. „Wenn ich um neun von einer Feier weg muss, weil die Schicht beginnt, meckert keiner“, sagt sie. Aber gesellschaftliche Anerkennung? Dass Menschen auf Balkonen applaudieren? „Es gibt Wichtigeres“, sagt sie.

„Wenn sich mehr Menschen für den Beruf entscheiden, das fände ich gut“

Eine Schwester auf der Herz-Intensivstation verdient nicht schlecht, etwa 4000 Euro brutto. Trotzdem hören viele manchmal unerwartet auf zu arbeiten. Die meisten Pflegekräfte sind Frauen. Manche fallen aus – weil sie Kinder kriegen, weil sie andere Care-Arbeit leisten müssen. Weil es einen Mann in ihrem Leben gibt, der mehr Geld verdient. Man könnte sagen: Wer dem Pflegesektor helfen will, müsste anstatt auf dem Balkon zu applaudieren auch mal Männer in Väterzeit schicken und Frauen entlasten.

Kristin Teich hat ein Kind und beginnt ihre Schicht etwas später. Einen Wunsch hätte sie: „Wenn sich mehr junge Menschen für den Beruf entscheiden würden, das fände ich gut. Und vor allem: Dass sie dann auch dabei bleiben.“

