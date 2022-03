Leipzig

Die Sieben-Tage-Inzidenz an Corona-Neuinfektionen in Sachsen ist gesunken. Der Wert lag mit Stand vom Dienstag bei 1171,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Am Vortag war noch eine Inzidenz von 1262,7 gemeldet worden, am vergangenen Dienstag war es 1165,5.

Bundesweit gibt es seit einiger Zeit den Trend einer sinkenden Inzidenz. Auch am Dienstag ging der deutschlandweite Wert leicht zurück - auf 1213,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen.

Leipzig bleibt Corona-Hotspot in Sachsen

Das höchste Infektionsgeschehen im Freistaat verzeichnete das RKI im Landkreis Leipzig (1460,6). In der Stadt Leipzig fiel die Inzidenz von 1534,9 auf 1325,5. Dresden (956,3) und der Landkreis Görlitz (876,4) liegen als einzige Kreise unter der 1000er-Schwelle. In dieser Woche soll eine neue Corona-Schutzverordnung beschlossen werden – damit sind auch weitere Lockerungen der aktuellen Corona-Regeln verbunden.

Lesen Sie auch Leipzig überschreitet Schwelle von 100.000 Corona-Infektionen

Die Zahlen haben allerdings im Moment nur begrenzte Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind demnach vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen - die Infektion fließt damit nicht in die offizielle Statistik ein.

Anstieg der Belegung auf Normal- und Intensivstationen

Am Montag stieg die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken: Aktuell sind auf der Normalstation 903 Betten belegt – am Vortag waren es noch 840 Betten. Auf den Intensivstationen ist die Bettenbelegung hingegen ebenfalls leicht gestiegen. Die Auslastung liegt nun bei 178 Intensiv-Patienten, nach 170 am Tag zuvor.

Sachsen unterschreitet damit weiterhin den kritischen Belastungswert. Er liegt bei den Corona-Patienten auf Normalstationen bei 1300 belegten Betten, auf Intensivstationen bei 420.

Mehr zum Thema: Diese Corona-Lockerungen gelten ab 23. Februar

Werden diese Werte an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, greifen am übernächsten Tag (3+2-Regel) Regel-Verschärfungen. Vor über einer Woche wurden die Corona-Beschränkungen in Sachsen erst gelockert. Am Mittwoch haben sich Bund und Länder auf neue Öffnungsschritte geeinigt.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig

Immer auf dem Laufenden

Auf LVZ.de halten wir Sie den ganzen Tag über den aktuellen Stand zum Coronavirus in Leipzig, Sachsen und ganz Deutschland auf dem Laufenden, mit den aktuellen Zahlen der bestätigten Infektionen, und informieren Sie, welche Auswirkungen das Coronavirus hat.

Von LVZ