Die Corona-Inzidenz in Sachsen ist am Dienstag erneut deutlich zurückgegangen. Nach der aktuellen Übersicht des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstag bei 1327,9. Am Montag hatte der Wert noch bei 1525,5 gelegen. Bundesweit sank die Inzidenz auf 1394,0.

Nach wie vor den höchsten Wert hat die Stadt Leipzig mit 1636,7. Auch dort sind die Zahlen aber rückläufig. Im Landkreis Görlitz fiel die Inzidenz mit 976,2 unter die 1000er Marke. Landesweit wurden binnen 24 Stunden 3467 neue Corona-Fälle bestätigt. Dazu kamen 41 weitere Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren sind somit 14.805 Menschen mit oder an Sars-CoV-2 gestorben.

Experten gehen derzeit von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt - und generell an Wochenenden weniger registriert und gemeldet.

201 Intensivbetten belegt – aber keine Normalversorgung mehr

Am Montag wurden auf Normalstation 1374 Patienten mit Corona behandelt (Vortag 1324). Auf den Intensivstationen liegt die Auslastung bei 201 Infizierten, so der letzte Datenstand. Wegen Corona-Ausfällen beim Pflegepersonal und ärztlichen Angestellten können die Kliniken allerdings keine Normalversorgung mehr gewährleisten.

