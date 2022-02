Leipzig

Die Corona-Inzidenz in Sachsen ist erneut gestiegen - der Freistaat bleibt aber weiter eines der Bundesländer mit dem geringsten registrierten Infektionsgeschehen. Am Freitag lag die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner bei 1129,6 nach 1099,7 am Vortag, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Nur in Thüringen und Schleswig-Holstein lagen die Werte niedriger. Bundesweit stieg die Infektionsrate auf 1472,2 und damit erneut auf einen Höchstwert (Vortag: 1465,4).

Binnen 24 Stunden sind in Sachsen 8695 Neuinfektionen gemeldet worden. Zehn weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus wurden registriert. Seit Beginn der Pandemie sind im Land damit 14.204 Menschen mit oder an Corona gestorben.

Das Infektionsgeschehen im Land konzentriert sich weiter auf den Norden. Während etwa im Landkreis Nordsachsen eine Inzidenz von 1590,3 gemeldet wurde, lagen die Landkreise Mittelsachsen, Zwickau, Vogtlandkreis, Erzgebirgskreis sowie Chemnitz am Freitag unter der 1000er-Schwelle.

Bettenbelegung steigt

Am Sonntag traten im Freistaat weitere Lockerungen der Corona-Auflagen in Kraft – so sieht es die neue Corona-Verordnung vor, die die Landesregierung am Dienstag verabschiedet hat. Unter anderem wurde die Sperrstunde in der Gastronomie aufgehoben und 3G statt 2G im Handel eingeführt. Voraussetzung ist allerdings, dass die Überlastungsstufe in den Krankenhäusern nicht erreicht wird.

Aktuell sind in sächsischen Kliniken 630 Betten (Vortag: 600) auf Normalstation und 144 (Vortag: 147) auf Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegt. Damit liegt die Auslastung in beiden Bereichen im grünen Bereich, also deutlich unter dem kritischen Belastungswert. Er liegt bei den Corona-Patienten auf Normalstationen bei 1300 belegten Betten, auf Intensivstationen bei 420. Werden diese Werte an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, greifen am übernächsten Tag (3+2-Regel) Regel-Verschärfungen.

