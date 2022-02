Leipzig

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Sachsen leicht gesunken. Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) lag die Zahl der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen am Sonntag bei 1212,2 nach 1223,3 am Samstag. Unterdessen sank der bundesweite Wert auf 1240,3 nach 1253,3 vom Vortag.

Binnen 24 Stunden wurden den Gesundheitsämtern in Sachsen den Angaben zufolge 4726 neue Corona-Fälle gemeldet, weitere Todesfälle kamen demnach nicht hinzu. Damit sind seit Beginn der Pandemie in Sachsen laut RKI 14.295 Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Leipzig bleibt Corona-Hotspot in Sachsen

Das höchste Infektionsgeschehen im Freistaat verzeichnete das RKI für die Stadt Leipzig bei einer Inzidenz von 1449,7 – am Vortag lag sie bei 1413,7. Es folgt der Landkreis Leipzig (1388,6). Den einzigen Wert unter 1000 verzeichnete der Landkreis Görlitz (960,7).

Lesen Sie auch Leipzig überschreitet Schwelle von 100.000 Corona-Infektionen

Die Zahlen haben allerdings im Moment nur begrenzte Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind demnach vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen - die Infektion fließt damit nicht in die offizielle Statistik ein.

Anstieg der Belegung auf Normal- und Intensivstationen

Am Samstag sank die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken: Aktuell sind auf der Normalstation 809 Betten belegt – am Vortag waren es noch 872 Betten. Auf den Intensivstationen ist die Bettenbelegung hingegen gestiegen. Die Auslastung liegt nun bei 178 Intensiv-Patienten, nach 172 am Tag zuvor.

Sachsen unterschreitet damit weiterhin den kritischen Belastungswert. Er liegt bei den Corona-Patienten auf Normalstationen bei 1300 belegten Betten, auf Intensivstationen bei 420.

Mehr zum Thema: Diese Corona-Lockerungen gelten ab 23. Februar

Werden diese Werte an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, greifen am übernächsten Tag (3+2-Regel) Regel-Verschärfungen. Vor über einer Woche wurden die Corona-Beschränkungen in Sachsen erst gelockert. Am Mittwoch haben sich Bund und Länder auf neue Öffnungsschritte geeinigt.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig

Immer auf dem Laufenden

Auf LVZ.de halten wir Sie den ganzen Tag über den aktuellen Stand zum Coronavirus in Leipzig, Sachsen und ganz Deutschland auf dem Laufenden, mit den aktuellen Zahlen der bestätigten Infektionen, und informieren Sie, welche Auswirkungen das Coronavirus hat.

Von LVZ