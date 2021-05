Leipzig

Es hatte sich angekündigt: Stück für Stück ist die Inzidenz in Leipzig gesunken. Der Wert bildet ab, wie viele Menschen sich pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert hat. Am Freitag lag er nach knapp einem Monat erstmals wieder unter 100. Das macht Hoffnung auf Lockerungen in der Gastronomie oder für Fitnessstudios. Klar ist aber schon heute: Zu Himmelfahrt dürfen die Freisitze in der Stadt noch nicht öffnen.

Das liegt an einer Besonderheit in der Zählung. Generell gilt: Bleibt der Inzidenzwert an fünf Tagen nacheinander unter 100, dann gelten die Lockerungen am übernächsten Tag. Mit Blick auf Leipzig würde das bedeuten, dass die Fünf-Tage-Schwelle am Dienstag erreicht wäre und somit am Donnerstag, also Himmelfahrt, Freisitze mit Auflagen wie Terminbuchung und Negativtest wieder Gäste empfangen dürften.

Die neue Corona-Schutzverordnung sieht aber eine weitere Besonderheit vor. Betrachtet werden nur Werktage, also Montag bis Sonnabend. Der Sonntag unterbricht zwar nicht den Zählblock, wird mit seinem Inzidenzwert jedoch nicht mitgewertet. Grund sind häufige Ungenauigkeiten an diesem Tag, weil es am Wochenende zu Meldeverzögerungen der Gesundheitsämter kommt. Leipzig würde somit erst am Mittwoch die Fünf-Tage-Pflicht erfüllen und die Lockerungen für die Außengastronomie könnten frühestens am Freitag kommender Woche greifen.

Welche Kontaktbeschränkungen gelten?

Mit Blick auf Himmelfahrt ist im Augenblick auch unklar, welche Kontaktbeschränkungen genau in Sachsen gelten werden. Der Bundesrat will am Freitag weitere beschließen. Sie sollen dann schon ab Sonnabend gelten. Damit dürften sich laut neuer Bundesverordnung Menschen mit doppelter Impfung und Genesene wieder in unbegrenzter Anzahl treffen dürfen und auch keinen tagesaktuellen Negativtest mehr bei bestimmten Dienstleistungen vorlegen müssen. Die sächsische Corona-Schutzverordnung sieht die Kontakterleichterungen noch nicht vor.

Das Gesundheitsministerium in Dresden will im Laufe des Tages erklären, was nun von Sonnabend an im Freistaat gilt.

Von Matthias Roth