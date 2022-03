Leipzig

Noch nie gab es in Leipzig so hohe Corona-Zahlen wie aktuell. Immer wieder werden neue Höchststände der Neuinfektionen erreicht und die Sieben-Tage-Inzidenz liegt inzwischen weit über der Marke von 2000. Das Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren oder Kontakt zu einer infizierten Person zu haben, ist momentan also sehr hoch.

Was dann zu beachten ist, wo ein Test durchgeführt werden kann und wie lange die Quarantäne dauert – die wichtigsten Informationen rund um eine Corona-Infektion haben wir für Sie zusammengestellt.

Corona-Kontakt: Wie verhalte ich mich?

Restaurantbesuch, Kino, Abendessen bei Freunden: Die Wahrscheinlichkeit, auf Menschen zu treffen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, ist angesichts der explodierenden Inzidenzen sehr hoch. Bei einer Risikobegegnung und wenn die Corona-Warn-App rot aufleuchtet, sollte in einem ersten Schritt ein Corona-Test durchgeführt werden. Ist das Ergebnis negativ, sollte am dritten oder vierten Tag nach dem Kontakt ein weiterer Test gemacht werden. Bis das Ergebnis vorliegt, sollten Kontakte eingeschränkt werden.

Positiver Corona-Test: Was ist zu tun?

Bei einem positiven Selbsttest rät das Robert Koch-Institut (RKI) dazu, einen PCR-Test durchzuführen, um das Testergebnis zu überprüfen. Besonders bei Symptomen empfiehlt es sich, den Hausarzt oder die Hausärztin telefonisch zu kontaktieren, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Außerhalb der Sprechzeiten kann der Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der kostenfreien Telefonnummer 116 117 angerufen werden. Sollten Sie trotz eines positiven Selbsttests keine coronatypischen Symptome haben, können Sie sich auch in einem Testzentrum oder in einer Apotheke erneut testen lassen. Bis das Testergebnis vorliegt, sollten Sie das Haus nicht verlassen und Kontakte vermeiden.

Quarantäne: Wer muss sich wie lange isolieren?

Wer sich nachweislich mit Corona infiziert hat, muss sich für zehn Tage in Quarantäne begeben. Das sehen die im Januar von Bund und Ländern überarbeiteten Quarantäne-Regeln vor. Infizierte dürfen in dieser Zeit das Haus nur in wenigen Ausnahmefällen verlassen. Die Quarantäne kann bereits nach sieben Tagen mit einem negativen Antigen-Schnelltest beendet werden, wenn 48 Stunden zuvor keine Symptome mehr aufgetreten sind. Auch Kontaktpersonen müssen sich in Quarantäne begeben, wenn sie nicht „geboostert“, zweifach geimpft oder genesen sind.

Von Lilly Günthner