Corona-Kontaktverfolgung: Darum braucht Leipzig die Bundeswehr

Leipzig

Acht Mitarbeiter vom Sanitätszug der Bundeswehr in Weißenfels unterstützen bereits seit mehreren Wochen das Leipziger Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung von Corona-Fällen. Auf diese Weise sei eine viel schnellere und gezieltere Nachverfolgung möglich, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) auf Nachfrage der LVZ.

Ab Grenzwert 35 wird es kritisch

Ein Infizierter zieht 20 bis 50 Nachverfolgungen auf sich, verdeutlichte Jung im LVZ-Gespräch die großen Aufgaben, die zurzeit circa 70 Mitarbeiter des Gesundheitsamtes mit Unterstützung der Bundeswehr zu bewältigen haben. Die bisherigen Erfahrungen würden zeigen, dass ab 35 Infektionen pro 100 000 Einwohnern an sieben Tagen eine Grenze erreicht sei, ab der die Kontaktverfolgung sehr schwierig werde. Da gehe es schnell mal um die Verfolgung von 5000 Kontakten. „Und dann kippt das – das ist in München, in Frankfurt oder in Bremen passiert.“

Von Björn Meine