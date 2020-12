Corona-Krise: Porsche unterstützt Einrichtungen in Leipzig mit einer Million Euro

Leipzig

Um die Auswirkungen der Corona-Krise zu lindern, spendet der Autobauer Porsche in diesem Jahr eine Million Euro zusätzlich an Einrichtungen und Vereine im Raum Leipzig. So überreichte Gerd Rupp, Chef des Leipziger Werks, in dieser Woche eine Scheck in Höhe von 40 000 Euro an die Stiftung Kinderklinik des Universitätsklinikums.

Mit dem Geld kann die Studie „LIFE Child“ weitergeführt werden, wie Porsche mitteilt. In der Studie wird unter anderem untersucht, wie sich der gesellschaftliche und wirtschaftliche Stillstand (Shut-Down) insbesondere auf Familien auswirkt. Schwerpunkte der Betrachtung dabei sind die Gesundheit, das Wohlbefinden, die gesellschaftliche Teilhabe und damit auch langfristig der berufliche Erfolg von Kindern und Jugendlichen, die von der Schließung von Schulen und Kindergärten betroffen waren beziehungsweise sind.

Anzeige

Studie untersucht Folgen der Schulschließungen

„Die durch die COVID-19-Pandemie verursachten Schulschließungen können Kindern sehr schaden“, sagte Prof. Dr. Wieland Kiess, Direktor der Leipziger Uni-Kinderklinik, im Gespräch mit Rupp bei der Spendenübergabe. Kinder, die nicht zur Schule konnten, gaben an, dass es ihnen nicht gut geht und sie sich nach ihren Freunden sehnen, so Kiess. Aus Mangel an Betätigung hätten viele über Übergewicht geklagt. Mit dem Geld könnten die Studienarbeiten fortgesetzt werden.

Porsche sei es eine Herzensangelegenheit, einen Beitrag in außergewöhnlichen Zeiten zu leisten, so Werkschef Rupp. Damit zeige man auch die Verbundenheit mit der Region Leipzig und dem Land Sachsen. Insgesamt 19 Institutionen und soziale Vereine im Raum Leipzig seien in diesem Jahr von Porsche bedacht worden. Neben Geld habe man auch Schutzausrüstung und medizinische Gerätschaften gespendet.

Eltern AG kümmert sich um Eltern in schwieriger Lage

Die jüngste Spende ging laut Rupp an „Herbie“. Der Leipziger Verein engagiere sich seit fast 30 Jahren für Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien. Wie Joachim Lamla, Kaufmännischer Geschäftsführer bei Porsche, sagte, sollen die überreichten 10 000 Euro der Eltern AG im Verein zu Gute kommen. Dabei handelt es sich um ein präventives Bildungsprogramm für Eltern in schwierigen Lebenslagen. „So werden Wege zur Stressbewältigung aufgezeigt und Erziehungskompetenzen ausgebaut. Und das mit Erfolg“, wie Lamla sich überzeugen konnte. „Der Alltag teilnehmender Familien ist nach dem Besuch der Gruppe nachweislich harmonischer, gewalt- und stressfreier.“ Gerade in Zeiten von Corona komme dem Familienleben in einem geborgenen Umfeld eine besondere Bedeutung zu. Herbie-Geschäftsführerin Cornelia Gräser zeigte sich erfreut über die Unterstützung. Damit könne die präventive Arbeit für Leipziger Familien gesichert werden.

Von Andreas Dunte