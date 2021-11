Corona-Lage in Leipzig: Schlange an der Impfstation, Leere beim Testen

Leipzig

 Wer testet noch, wer impft nochmal? Seit Montag sind Auffrischungsimpfungen für alle ab 18 Jahren möglich, die 2G-Regel soll bald verschärft gelten. Was sagen Leipzigerinnen und Leipziger vor den Testzentren und Impfstationen zur aktuellen Situation? Wie ist die Stimmung? Wir haben uns umgehört.

Am Testzentrum auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz ist nicht mehr viel los – die Tests kosten jetzt Geld. Quelle: Andre Kempner

Nicht alle bleiben freiwillig ungeimpft

Wie das Meinungsforschungsinstitut Forsa vor Kurzem bekannt gab, tendieren 88 Prozent der bislang Ungeimpften nicht dazu, sich jetzt noch gegen Corona schützen zu lassen. Xiao Ting, die am Wilhelm-Leuschner-Platz auf ihr Testergebnis wartet, gehört allerdings nicht dazu. Sie will, kann aber nicht geimpft werden, weil die Zahl der Antikörper in ihrem Körper noch immer viel zu hoch ist – und das obwohl ihre Coronaerkrankung schon zehn Monate zurückliegt. „Die Krankenschwester meinte bei der Messung, so etwas habe sie noch nie gesehen“, erzählt die Frau, die an diesem Dienstag ihren 31. Geburtstag feiert. Ihr Hausarzt rät daher, mit der Impfung noch zu warten, ihr Genesenen-Nachweis ist seit Juli abgelaufen. Für Ting heißt das: Sie muss sich regelmäßig testen und dafür finanziell aufkommen. Allerdings ist auch für die junge Frau Besserung in Sicht. Denn seit Montag gilt die neue Empfehlung der Sächsischen Impfkommission (Siko), nach der alle Menschen ab 18 Jahren eine Auffrischungsimpfung bekommen können – sechs Monate nach der Grundimmunisierung oder auch drei bis sechs Monate nach überstandener Erkrankung. Ein hoher Antikörper-Wert steht dem nicht entgegen, sagt der Leipziger Infektiologe Professor Michael Borte. Nun aber hat sich Xia Ting nochmal testen lassen – und hält das Ergebnis in der Hand. „Natürlich negativ“, sagt sie schulterzuckend. Der Andrang auf das Testzentrum ist gering, nur vereinzelt treten Menschen an die Container.

Will sich impfen lassen, darf aber noch nicht: Xiao Ting (31). Quelle: André Kempner

Lange Schlange vor der Impfstation am Hauptbahnhof

Ganz anders ist die Lage an den mobilen Impfstationen. Eine Stunde nach Öffnung zieht sich die Reihe der Wartenden vor dem Impfstützpunkt im Hauptbahnhof noch immer viele Meter durch das Untergeschoss auf der Westseite. Peter Wolf hat schon längere Schlangen gesehen. „Im Allee-Center haben wir es zuerst probiert, da war es noch schlimmer“, sagt der 62-Jährige, der mit seiner Frau für die Auffrischung ansteht. Die meisten hier sind wie Wolf zum Boostern da, Ungeimpfte sind nicht zu finden.

Zum Boostern im Hauptbahnhof: Peter Wolf (62). Quelle: André Kempner

Während am Anfang der Schlange die Ordner in gelben Westen und schnellem Tempo bereits Formulare an die Wartenden verteilen, steht fast ganz hinten Jana-Lena Rommel, Mitarbeiterin am Universitätsklinikum. Sie sei unter den ersten Geimpften der Pandemie gewesen, sieht die Bewegung hin zu verschärften 2G-Regeln aber trotzdem mit gemischten Gefühlen. „Am Anfang hieß es ja, dass es keine Impfpflicht geben wird“, sagt sie. Dieses Versprechen solle eingehalten werden, „auch wenn ich mir wünsche, dass sich möglichst viele für eine Impfung entscheiden“. Peter Wolf hingegen findet, dass eine 2G-Pflicht faktisch ohnehin schon da sei. „Die 3G-Regel macht die, die sich testen lassen müssen, total unspontan, die unternehmen kaum mehr was“, sagt er.

Hoft, dass sich möglichst viele noch für eine Impfung entscheiden: Jana-Lena Rommel (31). Quelle: André Kempner

Schwangere müssen Schnelltests nicht selbst bezahlen

Zurück am Testzentrum auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz steht Mona, die ihren Nachnamen lieber nicht in der Zeitung lesen will, und lächelt gelassen. „Ich hatte sogar schon mal einen Termin“, erzählt sie. Als Erzieherin gehörte sie früh zur Prioritätsgruppe, doch dann wurden im März die Astrazeneca-Impfungen ausgesetzt, weil der Verdacht auf erhöhtes Thrombose-Risiko bestand. Da habe es sich nicht mehr richtig angefühlt. „Ich will nicht Teil eines Experiments sein“, sagt die 31-Jährige. Und als es sicherer wurde, als Millionen Menschen schon geimpft waren? „Da wurde ich schwanger“, erzählt sie. Deshalb darf sie sich kostenlos testen lassen – und nutzt das aktuelle Negativergebnis unter anderem, um im Anschluss mit einer Freundin essen zu gehen. Sie schließt aber nicht aus, sich irgendwann ihre Spritze zu holen. „Ich bin keine Impfgegnerin“, betont sie, „ich bin impfkritisch.“ Ihr Mann sei geimpft, weil er Sorge vor Long-Covid habe. „Ich bin gesund“, sagt die junge Mutter dennoch. „Meine Angst zu erkranken ist nicht so groß.“

Hat nach der Debatte um Nebenwirkungen von Astrazeneca ihren Impftermin abgesagt: Mona (31). Quelle: André Kempner

„Die 2G-Regel ist das Schlimmste“

Am Nebentisch steht ein Mann, der das Formular ausfüllt und alles anders sieht. „Ich fühle mich schikaniert“, sagt er mit Blick auf die selbst zu zahlendenden Tests. Er hat wenig Lust zu reden. „Die 2G-Regel ist das Schlimmste“, möchte er aber dennoch loswerden. „Ich will doch nicht Party machen, ich will meinen krebskranken Vater im Krankenhaus besuchen. Und mir werden solche Steine in den Weg gelegt.“ Dann winkt er ab. Auch Mona hält manche Maßnahmen für unverhältnismäßig: „Zum Beispiel wenn ich höre, dass negativ getestete Frauen mit Maske gebären müssen.“ Dann begrüßt sie ihre Freundin. Stört es sie, dass das gemeinsame Essengehen angesichts verschärfter Regeln bald flach fallen könnte? Sie zuckt mit den Schultern. „So ist das dann halt“, sagt sie. Und lächelt.

Von Theresa Moosmann