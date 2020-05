Corona-Lage in Leipzig: Weiter deutlich unter Sachsen-Schnitt

Leipzig

Für die Stadt Leipzig gibt es aktuell 583 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus (Stand: 8. Mai), einen Tag zuvor waren es 580. 103 Infizierte sowie 219 Kontaktpersonen befinden sich in angeordneter behördlicher Quarantäne. Derzeit werden 16 Personen stationär versorgt – sechs davon intensivmedizinisch. Von den 16 Klinikpatienten kommen sieben aus der Stadt und neun aus dem Leipziger Umland.

Leipzig bleibt unter dem Sachsen-Schnitt

Leipzig bleibt mit 99 registrierten Infektionen auf 100 000 Einwohner weiter deutlich unter dem sächsischen Schnitt (119 registrierte Infektionen auf 100 000 Einwohner), wie Stadtsprecher Matthias Hasberg nach der Sitzung des Krisenstabs am Freitag erklärte. Das Gremium, das zeitweise täglich konferierte, tagt ab sofort nur noch einmal pro Woche.

Maximal 115 Infektionen pro Woche

Am Mittwoch hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder vereinbart, dass die beschlossenen Lockerungen regional dann zurückgenommen werden sollen, wenn sich mehr als 50 Menschen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen neu mit dem Coronavirus anstecken. „Das wäre in Leipzig bei 300 Infektionen pro Woche der Fall“, sagte Hasberg. Zu Spitzenzeiten sei man in der Messestadt aber höchstens auf 115 pro Woche gekommen.

Der Stadtsprecher erklärte, dass die Verkehrsüberwachung durch Politessen seit Beginn dieser Woche wieder verstärkt wurde.

