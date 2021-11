Corona-Lage in Sachsen: Uniklinik Leipzig verlegt OPs in die Nacht

Chemnitz/Leipzig

Die vierte Corona-Welle lastet immer schwerer auf den Schultern des Klinikpersonals in Sachsen. Bei einer LVZ-Abfrage unter mehreren Krankenhäusern im Freistaat verwiesen alle Häuser auf zunehmende Erschöpfung sowie hohe Krankenstände. Dramatisch ist die Lage aktuell in Chemnitz, wo das städtische Klinikum auf Notfallversorgung umgestellt hat. Laut ärztlichem Direktor Professor Ralf Steinmeier „spitzt sich die Lage zu und kann als katastrophal bezeichnet werden. Die Belegung mit Covid-19-Patienten stößt an die Grenzen des Machbaren“.

„Nur noch sehr schwer abzufangen“

Die vermehrten Ausfälle, auch durch akute Erkrankungen oder Quarantäne von Mitarbeitern, seien „nur noch sehr schwer abzufangen“, sagt auch Professor Christoph Josten, Medizinischer Vorstand am Uniklinikum Leipzig (UKL). „Die personellen Reserven sind nur noch sehr limitiert verfügbar, so dass ein Aufrechterhalten der Versorgung absehbar nur mit weiteren Einschränkungen, zum Beispiel schlechtere Betreuungsschlüssel auf den Stationen, möglich sein wird“, so Josten. Trotz Corona verzeichnet das UKL ein außergewöhnlich hohes Aufkommen von Notfällen in allen Fachgebieten. „So werden, um insbesondere die Versorgung von Patienten mit Frakturen sicher zu stellen, unfallchirurgische Operationen aktuell nachts sowie am Wochenende durchgeführt“, erklärt Josten.

„Man wird förmlich überrannt“

Am Leipziger Klinikum St. Georg stellt der Aufbau und Betrieb eines Impfzentrums für die Bevölkerung eine zusätzliche Herausforderung dar. „Wir stellen uns dem gern, aber der Ansturm ist enorm und man wird förmlich überrannt“, sagt Geschäftsführerin Iris Minde. Jetzt sucht die Klinik Ehrenamtliche für das Angebot. „Wir brauchen Ärzte, medizinisches Assistenzpersonal, Leute, die Sachen protokollieren, Einlassdienste, Wachdienste, Reinigungskräfte“, so Minde. Unterstützer können sich melden unter jobs@sanktgeorg.de, Stichwort Corona-Unterstützer.

Von Björn Meine und Mark Daniel