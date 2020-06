Leipzig

Die Fahrgäste der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) sind offenbar beim Thema Corona-Schutz vorbildlich: Seitdem am 20. April die sächsische Verordnung zum Tragen von Alltagsmasken in Kraft trat, kommen zwischen 98 und 99 Prozent der LVB-Fahrgäste dieser Verordnung nach, teilte das Unternehmen jetzt auf LVZ-Anfrage mit.

LVB verhängen keine Bußgelder

Fahrgäste, die bei Ticketkontrollen keinen geeigneten Mundschutz tragen, werden von den LVB-Kontrolleuren nicht mit Sanktionen belegt. „Wir erinnern sie freundlich an die Verordnung und gegebenenfalls informieren wir sie auch darüber“, schildert Unternehmenssprecher Marc Backhaus. Erfasst würden Verstöße gegen die Maskenpflicht aber nicht. „Unserer Erfahrung nach beachten die Leipziger das Gebot aus Eigenschutz und sind dabei noch kreativ“, so der Sprecher. Die schönsten Alltagsmasken werden von der Leipziger Konsum-Genossenschaft und den LVB prämiert.

Ordnungsamt erlässt 811 Bußgeldbescheide

Die Kontrolleure des Leipziger Ordnungsamt haben per 9. Juni 2020 insgesamt 1668 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen den Corona-Schutz registriert. „Davon wurden bislang 811 Bußgeldbescheide mit einer Bußgeldhöhe von insgesamt 117 405 Euro erlassen“, teilte Ordnungsamtsleiter Helmut Loris auf LVZ-Anfrage am Dienstag mit. 188 Verfahren seien eingestellt worden.

Nur noch Kontrollen bei Hinweisen

Bei den Kontrollen seien zunächst schwerpunktmäßig Geschäfte, Gaststätten und Supermärkte aufgesucht worden; anschließend auch Dienstleistungsbetriebe wie zum Beispiel Friseursalons. Weil Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung keine Ordnungswidrigkeiten sind, seien in den meisten Fällen keine Bußgelder verhängt worden. Stattdessen sei an die Disziplin und das Verantwortungsbewusstsein appelliert worden, so der Chef des Ordnungsamtes. Gegenwärtig werden Kontrollen nur noch bei konkreten Hinweisen durchgeführt.

Von Andreas Tappert