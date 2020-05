Seit zwei Tagen kein neuer Corona-Fall in Leipzig

Mit viel Logistik und Geduld – so lief der Neustart an Schulen und Kitas Für die meisten war es wie ein „erster Schultag“ inmitten der Corona-Krise. Seit Montag ist in Sachsen wieder Unterricht für alle Klassenstufen möglich. Für die Schönefelder Schüler gibt es genügend Fahrradbügel. Deshalb konnte das Goethe-Gymnasium ein „kleines Labyrinth“ absperren, um den Zugang in der Gorkistraße zu regeln. Dort beginnt am Morgen wie überall in Sachsen der Unterricht. Lediglich die Grundschuleltern können vorerst selbst entscheiden, ob sie ihre Sprösslinge zum Unterricht schicken oder lieber noch zu Hause beschulen. „Für uns ist es ein Neustart, da wir keine Abschlussklassen haben“, erzählt Mario Coccejus, der das Goethe-Gymnasium leitet. „Wir beginnen zunächst mit jeweils zwei Jahrgangsstufen am Tag, um Erfahrungen zu sammeln und alle einzuweisen.“