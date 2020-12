Leipzig-Ticker - Dresden muss Verstorbene in andere Krematorien überführen +++ 400 neue Corona-Fälle in Leipzig +++ Erste Corona-Impfung in Deutschland

Trotz der Feiertage steigen die Neuinfektionen weiter rasant: Gut 400 neue Corona-Fälle wurden seit Heiligabend in Leipzig registriert. In Halberstadt wurde am Samstag die erste Frau gegen das Coronavirus geimpft. Dresdens Krematorien sind am Limit. Die aktuellen Entwicklungen im Leipzig-Ticker.