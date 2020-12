Leipzig

Weihnachten im Lockdown, das heißt für viele: Weihnachten ohne große Familienfeiern. Geschenke oder zumindest eine Karte soll es aber trotzdem geben. Ob LVZ-Post, DHL, Hermes, DPD oder UPS, sie alle haben vor den Feiertagen nochmal ordentlich zu tun – und sorgen dafür, dass die Pakete rechtzeitig zum Fest bei den Liebsten landen. Doch dafür gibt es Fristen, die von den Kunden eingehalten werden sollten. In Leipzig bildet sich deswegen schon die ein oder andere Schlange vor den Filialen. Die sind aber gar nicht nötig: Die meisten Paketshops bleiben trotz Lockdown auch in Leipzig weiterhin geöffnet.

Dennoch gilt: Je früher die Pakete im Shop abgegeben werden, desto größer ist die Chance, dass es rechtzeitig da ist. Wer mit DHL innerhalb Deutschlands ein Paket oder Päckchen bis zum 24. Dezember ausgeliefert haben möchte, sollte das bis spätestens Samstag, dem 19. Dezember in einer Filiale oder Packstation abgeben, Express-Sendungen reichen auch bis zum 23. Dezember, kosten aber entsprechend mehr.

Pakete brauchen länger

Briefe und Postkarten kommen mit der letzten Abgabe am 22. Dezember auch noch Heiligabend in den Briefkasten des Empfängers. Gleiches gilt auch für die LVZ-Post. Ein Tag Laufzeit sollte mindestens für Briefe und Postkarten einberechnet werden. Pakete können nur noch bis zum 16. Dezember innerhalb Deutschlands verschickt werden. Bei Hermes reicht die Abgabe von Paketen und Päckchen bis zum 21. Dezember, 12 Uhr mittag. Zudem wird ein Abholservice angeboten.

Sendungen, die mit DPD und GLS verschickt werden sollen, haben sogar noch einen Tag mehr Zeit. Letzter Termin zum Absenden ist Dienstag, der 22. Dezember, wer hier Express-Versand wählt hat noch einen Tag mehr Zeit. Keine konkreten Versandfristen nennt übrigens UPS.

Der 24. Dezember ist ein Donnerstag und somit ein Werktag – alle Anbieter wollen bis zum Mittag des 24. noch ausliefern.

Fristen für Sendungen ins Ausland sind eng

Nicht mehr vor Weihnachten ankommen werden Pakete, die ins Ausland geschickt werden sollen. Jedenfalls nicht bei DHL und Hermes, hier sind die Fristen bereits verstrichen. Geht es in EU-Nachbarländer, sind hier DPD (Frist: 18. Dezember), UPS (Frist 21. Dezember) und UPS (Regelversand von ein bis drei Werktagen) Alternativen. Auch für andere EU-Länder sind die Termine noch nicht verstrichen, letzter Termin hier jedoch ist am nächsten Freitag, dem 18. Dezember.

Die Kosten der Paketdienste variieren. Bei einigen Anbietern lohnt es sich, die Sendungen online anzumelden und Paketscheine auszufüllen. Das kann ein paar Euro sparen.

Zahlreiche Paket-Shops in Leipzig mit langen Öffnungszeiten

In Leipzig finden sich viele DHL- und Hermes-Shops, aber auch die anderen sind zumindest einmal in den Stadtteilen vertreten. Die meisten davon bleiben auch, trotz verschärftem Lockdown, geöffnet. Besonders lange Öffnungszeiten haben die DHL-Paketshops in vielen Rewe-Filialen in der Messestadt: Bis 22 Uhr können dort Sendungen abgegeben werden. Bei den Anbietern lohnt sich ein Blick auf die Homepage – einige Shops in Leipzig sind auch hier bis in den späten Abend hinein geöffnet und bleiben es auch, denn zum größten Teil befinden sich die Service-Stellen in Geschäften des täglichen Bedarfs. Die sind vom Lockdown ausgenommen. Schließen musste allerdings das LVZ Post-Weihnachtspostamt bei Galeria Karstadt Kaufhof.

