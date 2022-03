Leipzig

Leipzig erwacht aus dem Winterschlaf: Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen und der neuen Corona-Verordnung füllen sich die Straßen der Messestadt langsam wieder mit Menschen. Die Hoffnung, dass nach einem weiteren harten Winter endlich ein bisschen Normalität einkehrt, ist an jeder Ecke spürbar – doch auch die Sorge wegen der hohen Inzidenzen.

Gästeführer zeigen wieder, was Leipzig zu bieten hat

Eine Gruppe lauscht gespannt den Worten von Berthold Schmitt, der vor der Tourist Information in der Katharinenstraße von Leipzigs Stadtgeschichte erzählt. Eigentlich haben sich für die Tour am Vormittag nur vier Menschen angemeldet. Kurzfristig sind doch noch sieben weitere Touristen dazugekommen – sehr zur Freude des Gästeführers. In den vergangenen zwei Jahren habe es nur wenig Nachfrage geben, berichtet der 60-Jährige.

„Das Interesse ist auch heute noch gering“, bestätigt Anke Knofe. Sie ist Geschäftsführerin des Unternehmens Leipzig Erleben, das Stadtrundgänge und -fahrten anbietet. Aufgrund der ständig wechselnden Corona-Regeln machte sich eine große Unsicherheit breit. „Wir haben im letzten Jahr 1000 Tickets rückerstattet“, erinnert sich Anke Knofe. Die Einnahmen blieben aus, einige Gästeführer mussten ihre Tätigkeit an den Nagel hängen. „Aber wir sehen langsam eine steigende Nachfrage, vor allem für die kommenden Monate. Der Tourismus läuft wieder an und wir können den Menschen zeigen, was Leipzig zu bieten hat.“

Gästeführer Berthold Schmitt (60) freut sich darauf, dass Leipzig endlich wieder lebendig und erfahrbar wird. Quelle: Andre Kempner

Seit drei Jahren begeistert Berthold Schmitt Besucherinnen und Besucher für seine Wahlheimat, in der er nun schon seit 16 Jahren lebt und arbeitet. Zwei Drittel seiner Zeit als Gästeführer musste der gebürtige Rheinland-Pfälzer Rundgänge unter Pandemiebedingungen durchführen. Deswegen freut er sich sehr darauf, mit den Lockerungen bald wieder mehr Touristen begrüßen zu können. „Leipzig hat ein Flair, das nun langsam wieder erstrahlt. Wenn die Kinder im Brunnen spielen, anstatt den Gästeführern zuzuhören, und wenn am Straßenrand wieder viel passiert, das man mit einbeziehen kann – dann ist Leipzig wieder erfahrbar und darauf freue ich mich besonders.“

Jede Stimme fehlt: „Wir wollen wieder alle gemeinsam singen.“

In Lindenau finden sich inzwischen auch wieder die Sängerinnen und Sänger des Leipziger Konzertchors zur Probe ein. Drei Meter stehen sie voneinander entfernt. Auf dem Piano steht eine Videokamera und zeigt auf Chorleiter Karl Joseph Eckel. Diejenigen, die nicht geimpft oder in Quarantäne sind, nehmen an der Probe digital teil. „Diese hybriden Proben sind nicht optimal. Aber wenigstens bieten sie eine Möglichkeit, dass alle teilnehmen können.“

Hybride Proben zu Planen ist eine Herausforderung für Chorleiter Karl Joseph Eckel (23). Quelle: Dirk Knofe

Das digitale Format sind die Sängerinnen und Sänger mittlerweile gewohnt. Von November 2020 bis Mai 2021 musste der Chor ausschließlich virtuell proben. „Der Rückkopplungseffekt fehlte total. Man musste sich darauf verlassen, dass die Menschen vor der Kamera die Töne richtig nachsingen“, so Karl Joseph Eckel. Konzerte wurden abgesagt, Einnahmen blieben aus, den Sängerinnen und Sängern wurde das untersagt, was ihnen am meisten Spaß macht – gemeinsam zu singen.

Das aufrechterhalten des Chors in dieser Zeit wurde zum „Drahtseilakt“, berichtet die Vorstandvorsitzende Ines Nebelung. Nickend stimmt ihr Mann zu. „Wir waren gezwungen, eingefahrene Gleise zu überdenken und neu zu konzipieren. Daraus entstanden nachhaltige Veränderungen.“ So singt der Chor im Sommer nun auch mal draußen im Park oder am Karl-Heine-Kanal. „Wir haben Corona als Chance begriffen“, erzählt der 53-Jährige stolz.

Claus-Peter Nebelung (53) sehnt sich nach gemeinsamen Proben mit allen 36 Sängerinnen und Sängern des Konzertchors Leipzig. Quelle: Dirk Knofe

Trotzdem freuen sich die drei vor allem auf eines: das Zusammensein. Auch wenn der Konzertchor Leipzig das hybride Konzept gemeistert hat, fehlt jedes Mitglied, das an den Proben nicht teilnehmen kann. „Sowohl stimmlich als auch menschlich“, ergänzt Karl Joseph Eckel. „Das gemeinsame Singen ist uns am wichtigsten – und dass wir dabei Spaß haben. Darauf freuen wir uns besonders, sobald das pandemische Geschehen es wieder zulässt.“

Sehnsucht nach unbefangenen Tanznächten und wilden Salsa-Partys

In der Tanzschule Baileo auf dem Dittrichring schwingen beim Baby Mambo junge Mütter gemeinsam mit ihren Neugeborenen die Hüften. So ein Kurs war lange Zeit nicht denkbar. „Von 24 Corona-Monaten hatten wir nur neun Monate regulär geöffnet“, erzählt Janine Edler. Gemeinsam mit Meylem Gonzáles gründete sie vor fünf Jahren die Tanzschule für Salsa und afro-karibische Tänze.

Meylem Gonzalez und Janine Edler freuen sich auf ungezwungene Tanzabende ohne Angst vor der Pandemie. Quelle: Andre Kempner

„Salsa lebt vom Miteinander, dem Lachen, der Atmosphäre“, schwärmt Janine Edler. „Die Herausforderung ist, dieses Miteinander zu Pandemie-Zeiten sicher zu gestalten.“ In den vergangenen beiden Jahren mussten die zwei Tänzerinnen viele Entscheidungen treffen - für sich selbst und ihre Mitglieder. Die Lockerungen sind nur ein kleiner Trost. Corona ist immer noch sehr präsent, betonen die zwei. „Die Inzidenzen sind so hoch wie noch nie. Deswegen darf bei uns auch nur mittanzen, wer einen tagesaktuellen Test hat – unabhängig vom Impfstand und davon, was die neue Corona-Verordnung vorschreibt.“

„Tanz dich froh“, das ist der Slogan des Tanzstudios. Während einer Pandemie gar nicht so einfach. Die Menschen seien zurückhaltend, berichtet Meylem Gonzáles. „Es gibt zwar volle Tanzräume, aber die Stimmung ist gedämpft. Wir vermissen die Unbefangenheit.“ Janine Edler stimmt zu. „Unsere wilden Tanzabende, wie wir sie sonst jede Woche regelmäßig veranstalteten, gibt es nicht. Wir freuen uns einfach darauf, dass wir alle zusammen eine Nacht lang tanzen können, ohne Angst zu haben. Aber es wird noch eine Weile dauern, bis das möglich ist.“

Kabarettisten zieht es zurück auf die Bühne

Dieter Richter sitzt über eine Zeitung gebeugt und studiert die aktuellen Zahlen zur Bettenbelegung in den Krankenhäusern. Ist die Grenze überschritten, muss das Kabarett Leipziger Pfeffermühle schließen. Dort ist der 70-jährige Darsteller und Geschäftsführer. „Die Lockdowns der letzten beiden Jahre waren quasi mit einem Berufsverbot gleichzusetzen. Wir leben am Existenzminimum.“ Die Einnahmen blieben aus, die Kosten liefen jedoch weiter. Die Angst, endgültig schließen zu müssen, sei immer da gewesen. „Es ist ein riesiges, finanzielles Problem.“

Trotzdem blickt er skeptisch auf die Lockerungen. Auch wenn nun volle Säle erlaubt sind, werden die großen Gästemengen erstmal ausbleiben, vermutet Dieter Richter. Trotz modernen Luftaustauschsystems, das zu Beginn der Pandemie installiert wurde, seien die Leute ängstlich und zögerlich. „Die Pandemie breitet sich immer noch rasant aus. Und gerade jetzt will man lockern.“ Viel zu früh, findet er. Die Menschen werden erst wieder ins Kabarett gehen, wenn die Infektionszahlen niedrig seien. „Und dann ist ja jetzt auch noch Krieg. Da ist sowieso keinem zum Lachen zumute.“

Dieter Richter (70) freut sich auf die Vorführungen im Kabarett Leipziger Pfeffermühle. Quelle: Andre Kempner

Doch einige Kabarettfans zeigen sich optimistisch. Für den Monat Mai gebe es wieder mehr Anfragen, berichtet Dieter Richter. Auch die Darstellerinnen und Darsteller freuen sich darauf, endlich wieder spielen zu können. Das sei in den vergangenen zwei Jahren viel zu kurz gekommen. Nur 150 Vorstellungen konnte das Ensemble im vergangenen Jahr geben. 2019 waren es noch 650. „Es freut mich, dass wir wieder Aufführungen geplant haben und dass die Schauspieler wieder auf die Bühne können. Und auch, dass das Publikum vielleicht bald wieder zurückkommt.“ Trotzdem müsse man realistisch sein. „Die Pandemie ist noch lange nicht vorbei.“

Wer nichts erwartet, kann auch nicht enttäuscht werden

Nach zwei Jahren Pandemie und vielen bitteren Rückschlägen hat sich Skepsis breit gemacht. Leipziger und Leipzigerinnen begegnen den Lockerungen mit niedrigen Erwartungen und zurückhaltender Vorfreude. Trotzdem ist er da, der Funke Hoffnung: beim Chor, im Tanzstudio, im Kabarett und auch bei den Gästeführern von Leipzig Erleben.

Von Fabienne Küchler