Leipzig

Impfen und Testen können Türöffner sein – das sagen Leipziger Politiker in einer ersten Reaktion auf die neue Corona-Schutzverordnung, die ab dem kommenden Montag einige Lockerungen vorsieht. Begrüßt wird dabei vor allem der Neustart in den Schulen, da nicht alle Kinder und Jugendlichen gleichermaßen gut durch die Krise kommen.

„Gerade Kinder aus bildungsfernen Familien, die zu Hause keine Unterstützung bekommen, fällt die derzeitige Situation besonders schwer. Sie verlieren mindestens ein Jahr Bildung“, befürchtet der Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann (Linke), der selbst als Lehrer unterrichtet hat. „Wir brauchen genügend Tests, die kostenfrei bereitgestellt werden müssen. Das ist das Mindeste“, so der Fraktionschef der Linken im Stadtrat. Er weist auch auf eine Doppelbelastung bei Lehrern hin, wenn diese parallel Homeschooling organisieren und präsent unterrichten.

CDU: Planung nach Inzidenzzahlen ist richtig

„Die Kinder wollen in die Schule, die Eltern brauchen wieder mehr Freiraum“ ergänzt Karsten Albrecht (CDU), der die Planung nach Inzidenzzahlen für richtig hält. „Die Teststrategie wird uns schnell zeigen, wie die Entwicklung verläuft.“ Dass Sachsen behutsamer agiere als andere Bundesländer sei nachvollziehbar. „Der sächsische Weg ist der hohen Inzidenz in Tschechien geschuldet.“

Grüne: Hausärzte ins Impfen einbeziehen ist überfällig

„Gut ist, das jetzt auf eine Teststrategie gesetzt wird“, findet Stadträtin Katharina Krefft (Grüne), die zugleich Ärztin ist. „Die Menschen brauchen eine Perspektive.“ Pandemie-Pläne, wie in Asien erprobt, hätten aber in Deutschland schon viel früher eingesetzt werden können. Richtig sei, die Bildung zu priorisieren. „Es müssen aber auch genügend Tests für Schülerinnen und Schüler verfügbar sein.“ Sie plädiert auch, dafür zu werben, dass Menschen vorhandene Impftermine wahrnehmen. „Es ist höchste Eisenbahn, dass nun endlich Hausärzte ins Impfen einbezogen werden. Denn die kennen ihre Patientinnen und Patienten am besten.“

SPD: Verantwortung jedes Einzelnen steigt mit jeder Lockerung

Für die SPD ist es ein wichtiges Signal, dass in verschiedenen Bereichen wie Einzelhandel, Kultur, Sportvereine, Familien, die allesamt unter enormen Druck stehen, Lockerungen vorgesehen sind. „Der Einzelhandel spielt auch in unseren Haushaltsanträgen eine wichtige Rolle, ihn müssen wir nach der Krise stärken, um weiterhin attraktive Innenstädte und Magistralen zu haben“, so Fraktionschef Christopher Zenker (SPD). „Ich hoffe jedoch, dass allen bewusst ist, dass aktuell noch mit jeder Lockerung auch die Verantwortung jedes Einzelnen steigt. Denn sollten die Inzidenzen in Leipzig wieder deutlich steigen, müssen gewonnene Lockerungen, wie zuletzt in Nordsachsen geschehen, wieder zurückgenommen werden.“

FDP: Zweifel, ob Vereinbarungen verfassungskonform sind

FDP-Stadtrat Sven Morlok hat hingegen große Zweifel, ob die Vereinbarungen noch verfassungskonform sind. Grundrechtseinschränkungen müssten nachvollziehbar und dürften nicht willkürlich sein. Das gelte auch für die nun avisierten Öffnungen. „Warum ist es weniger infektiös, wenn ich eine Lampe im Baumarkt kaufen anstatt in der Lampenabteilung des Möbelhauses“, fragt er. Wenn Impfungen fortschreiten, Risikogruppen geimpft sind und es weniger schwere Erkrankungen und Todesfälle gibt, dann seien keinerlei Einschränkungen mehr gerechtfertigt. „Dass Leute krank sind und auch an einer schweren Krankheit sterben, kommt vor“, konstatiert der FDP-Politiker. “Voraussetzung ist natürlich, dass das normale Maß nicht überschritten wird.“ Er befürchtet, dass Gerichte nach der Pandemie den Politiker die Verordnung „um die Ohren hauen.“

AfD: Priorisierung bei Öffnungen völlig undurchsichtig

Kein gutes Haar lässt Siegbert Droese (AfD) am Entwurf. „Das geplante Vorgehen des Kretschmer-Kabinetts ist ein einziges Durcheinander und es scheint so als könnte es der Landesregierung nicht langsam und kompliziert genug gehen. Völlig undurchsichtig ist die Priorisierung bei den Öffnungen und die Festsetzung der Inzidenzgrenzwerte.“ Er fordert, den Schwerpunkt der Schutzmaßnahmen „zielgerichtet auf die tatsächlichen Risikogruppen zu legen“ und die „nachweislich unwirksamen Einschränkungen des aktuellen Lockdowns“ allesamt sofort aufzuheben.

Von Mathias Orbeck