Leipzig

Die Maskenpflicht in Leipzigs Fußgängerzone macht manches komplizierter. Der Verzehr von Essen und Getränken ist im Bereich nicht gestattet, das Ordnungsamt sorgt mit Kontrollen für die Einhaltung der Pflicht. Allerdings sieht die Sache beim Rauchen etwas anders aus. Das Ordnungsamt der Stadt Leipzig erklärt auf Nachfrage der LVZ: „Ein generelles Rauchverbot im Freien besteht nicht. Im Rahmen der Maskenpflicht wird, wie beim Essen, an die Bürger appelliert in den Bereichen mit Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung nicht zu rauchen. Sollten keine anderen räumlichen Möglichkeiten vorhanden sein, ist der Bürger angehalten den Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten.“

Die Maskenpflicht in den Fußgängerzonen der City gilt zwischen 6 und 24 Uhr. In dieser Zeit muss der Mund-Nasen-Schutz in den entsprechenden Bereichen getragen werden – in den Geschäften sowie auch unter freien Himmel. Der Verstoß gegen die Maskenpflicht wird als Ordnungswidrigkeit verfolgt und kann mit einem Bußgeld geahndet werden.

Anzeige

Essen und Trinken nur zum Mitnehmen

Für die ansässigen Gastronomie-Betriebe bedeutet es aktuell, dass sie ihre Ware nur zum Mitnehmen anbieten und diese nicht in der Fußgängerzone verzehrt werden dürfen – denn das ist aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen derzeit nicht erlaubt. Die Bereiche mit Maskenpflicht müssen Leipziger also erst verlassen, bevor sie Schmalzgebäck und Co. verspeisten dürfen.

Das sind die Fußgängerzonen in der Leipziger Innenstadt, wo die Maskenpflicht gilt. Quelle: Stadt Leipzig

Dasselbe gilt in der Fußgängerzone für eigens mitgebrachte Nahrungsmittel, heißt es vom Ordnungsamt: „Bei dem mitgebrachten Essen wird analog dem Speiseangebot to go gehandelt. An den Bürger wird appelliert sein Essen nicht in den Bereichen der Fußgängerzone zu verzehren.“

Kein Alkoholverbot

Ein Alkoholverbot, wie es zunächst für die Zeit des Weihnachtsmarktes angedacht war, gibt es aktuell nicht in Leipzig. Abhängig sei diese Entscheidung von den jeweiligen Infektionszahlen und den gesetzlichen Regelungen nach der Sächsischen Corona-Schutzverordnung, so das Ordnungsamt.

Von Vanessa Gregor