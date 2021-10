Corona-Müdigkeit nach 19 Monaten – Leipzig zwischen Vorsicht und Nachsicht

Leipzig

Monatlich grüßt das Murmeltier. Alle vier Wochen listet eine neue Corona-Schutzverordnung auf, was wir zu tun und zu lassen haben. Paragraphen für den Arbeitsplatz, für die Gastronomie, das Studium, Kultur, Sport, Urlaub. Doch nach zehrenden eineinhalb Jahren ist zu spüren und zu sehen, dass Regeln und Realität sich immer weiter voneinander entfernen, die Disziplin erschlafft ist. Auch bei denen, die von Amts wegen an sie appellieren. Beispiele aus dem ganz unnormalen Leben.

Es ist 23 Uhr, Samstagabend. In einer zentrumsnahen Leipziger Kneipe hat die Pandemie Hausverbot. Obwohl laut Vorschrift von jedem Gast einer der drei G-Nachweise oder Kontaktverfolgung einzufordern ist, macht der allein Zapfende hinter dem Tresen keine Anstalten. „Wie sollte ich auch?“, fragt er, „allein würde ich das gar nicht schaffen.“ Das ist der eine, der logistische Punkt. Der andere: „Die Leute haben keinen Bock mehr, und ich habe aufgehört, meine Gäste zu ermahnen.“ Zusätzlich sorgt der Alkoholpegel dafür, dass sich die Vorsicht auflöst wie Aspirin im Wasserglas am nächsten Morgen.

Die Müden, die Disziplinierten

Die Gastronomie taugt als Brennglas für den allgemeinen Umgang mit der Pandemie, denn wie überall gibt es neben den Müden auch hier die Disziplinierten, die streng auf Kontrolle setzen. Da ist ein Nachweis ebenso usus wie das Geleiten bis zu den Plätzen. Und während manche Wirte Ungeimpfte einlassen, um niemanden zu verprellen, ziehen andere die 2-G-Regel durch.

„Bei mir gibt es keine Diskussion“, stellt Mike Adomat klar. In seine „Tante Rosi“ im Leipziger Stadtteil Plagwitz dürfen nur Geimpfte oder Genesene mit Nachweis. „Alles andere ist verantwortungslos, denn es ist doch klar, dass in der Kneipe keine Abstände eingehalten werden.“ Böse Kommentare hat er dafür ein- und weggesteckt, „von Leuten, bei denen ich das nicht vermutet hätte“, sagt er. Dafür aber kommt auch neue Kundschaft, weil sie diese Konsequenz schätzt und sich sicherer fühlt.

Das Fehlen von Konsequenz

Ein Balanceakt für die Gastronomie. „Durch die Unentschlossenheit der Politik, sich zu einer Impfpflicht zu bekennen, wird das Problem mit G 2 oder G 3 an uns durchgereicht“, kritisiert Adomat. Das Fehlen von Konsequenz, oft auch von Logik – das war von Anfang an der wunde Punkt in der Corona-Politik. Vollgestopfte Busse und Bahnen während der Lockdowns einerseits, geschlossene Kultursäle, Restaurants oder Schulen auf der anderen Seite.

Immerhin: Die neue, ab dem 21. Oktober geltende sächsische Schutzverordnung ermöglicht Lockerungen. Weihnachtsmärkte dürfen stattfinden, Veranstaltungen unter 1000 Menschen komplett ausgelastet werden, und bei Anwendung des 2-G-Optionsmodells können Groß-Events die maximale Kapazität fahren. Dass es Erleichterungen gibt, obwohl die aktuelle Bettenbelegung in den Krankenhäusern höher als vor dem Ausbruch der zweiten Welle 2020 liegt, dokumentiert den Druck, unter dem die Landesregierung steht.

Mundschutzlos glücklich

Bleiben werden die Überprüfungen und die Widersprüche. Bei Sportveranstaltungen, egal ob in einer Halle oder im Stadion, wird zwar der Impf- oder Teststatus gecheckt und das Tragen von Masken angemahnt, auf den Sitzplätzen jedoch kann man sich mundschutzlos nach Toren in die Arme fallen. Emotionen und Selbstkontrolle vertragen sich im Sport besonders schlecht.

Da hat es die Kultur zumindest teilweise leichter, die Regeln einzuhalten. Im Krystallpalast Varieté beispielsweise, Mitglied im Sicherheit garantierenden Leipziger Bündnis LiveCodex, werden die Vorsichtsmaßnahmen ausnahmslos umgesetzt. „Der Einlass nur mit 3 G und luftigere Bestuhlung sind längst selbstverständlich“, sagt Sprecherin Sabine Schön. „Dass wir bald die Gästezahl erhöhen dürfen, ist für uns wirtschaftlich überlebenswichtig, dennoch werden wir nicht ganz zur alten Kapazität zurückkehren. Das Publikum soll sich weiter wohl und sicher fühlen.“

Abstand ist eine Illusion

Bei Stehkonzerten im Rock- oder Popbereich hingegen, das weiß jeder, ist Abstand eine Illusion. Ohnehin war Distanz zu keinem Zeitpunkt so umsetzbar, wie es die Papiere fordern. Man denke nur ans Einkaufen in den engen Supermarkt-Gängen. Oder werfe seit Semesterstart Blicke auf das Gedränge in den Hochschulen, wenn gegen Mittag Studierende aus den Hörsälen und Seminarräumen strömen. Vor der Mensa drängen sich die Wartenden wie zu Zeiten vor Corona. Masken ja, Abstände kaum, auch nicht in der großen Halle, in der gegessen wird.

Im Gegensatz zu vielen anderen Städten setzen die Leipziger Hochschulen auf das Prinzip Vertrauen, dass jeder, der in die Gebäude geht, die geltende 3G-Regel befolgt. Wie und ob es Kontrollen in den Veranstaltungen gibt, dürfen die Fakultäten der Universität entscheiden. Auch in den Bibliotheken ist das Hygienekonzept einheitlich, die Umsetzung jedoch verschieden. Im Standort am Campus muss ein 3G-Nachweis vorgezeigt werden, in der Albertina nicht.

Bilder von Überforderten

Das Uneinheitliche bleibt verlässlich, doch nach und nach wird der strikte Kurs verlassen, denn die große Sehnsucht nach Normalität und die Abnutzungserscheinungen nötigen die Politik zu Zugeständnissen. Die lange Zeit aus Verboten und Ängsten hat unschöne Bilder produziert von überforderten Eltern und Kindern, verzweifelten Händlerinnen und Händlern, von Impf-Diskussionen, von Hasserfüllten mit gelbem Stern. Gerade auf dem Land gibt es Orte, an denen man inzwischen nicht etwa einen Anpfiff kassiert, weil die Maske fehlt – sondern weil man sie trägt. Die Folgsamkeit von Regeln schwindet mit der Gewöhnung.

Infektiologe Thomas Grünewald kann das nachvollziehen. „Die Gefahr wird mit zunehmender Dauer einer Bedrohung unterschätzt und wir werden nachlässiger. Das liegt in der Natur des Menschen, da helfen auch die strengsten Regeln kaum noch“, konstatiert der Vorsitzende der sächsischen Impfkommission und Chef der Klinik für Infektions- und Tropenmedizin am Uniklinikum Chemnitz. Er jedenfalls wird nicht müde zu warnen: „Selbst wenn es nicht mehr tausend Tote sind, so sind die Todeszahlen keine Kleinigkeit.“,

Eine große Familie?

Neben Gewöhnung und Trotz spielt noch ein Faktor eine Rolle: die Politik mit ihren Kurskorrekturen und Lieferpannen, zuletzt vor allem das Ignorieren selbst aufgestellter und angemahnter Regeln. Als vergangenen Samstag Ex-Boxer und Bürgermeister Vitali Klitschko am Leipziger Hauptbahnhof die Kiewer Tage eröffnete, umdrängten ihn und OBM Burkhard Jung (SPD) Dutzende Fans für Selfies und Autogramme. Ohne Abstand, weitestgehend ohne Mundnasenschutz. „Sie sind ja sicher eine große Familie“, scherzte Jung angesichts der Masse mit Verweis auf die Ein-Haushalt-Regelung bei größeren Verabredungen.

Eine verschmitzte Bemerkung, die die Hilflosigkeit ob des Kontrollverlustes offenbart. Der Mensch ist nun mal nicht für das Halten von Abstand gemacht, auch nicht der Homo Politicus. Wenige Stunden später sitzen Jung, Klitschko, Ministerpräsident Kretschmer (CDU) und Protagonisten der Friedlichen Revolution Ellbogen an Ellbogen und mit freiem Gesicht in der Nikolaikirche, als ob die Pandemie aus Ehrfurcht vor 1989 einem Viren-Stillstand zugestimmt hätte.

Zu müde, um Angst zu haben

Szenen wie diese signalisieren: Wenn schon die uns vertretenden Kassandras, die Mahner und Rufer die Zügel locker lassen, warum sollen wir sie noch straff halten? Viele sind inzwischen zu müde, um Angst zu haben, und auch die Regierenden haben sich offenbar kaputt geregelt. Hinzu kommt die überraschende Vermutung des Robert-Koch-Instituts, die landesweite Impfquote könne doch schon bei 80 Prozent liegen.

Die entscheidenden Fragen lauten nun: Werden sich Leichtsinn und Inkonsequenz rächen oder ist wirklich das Schlimmste vorbei? Müssen wir es noch einmal schaffen zu verinnerlichen, dass Solidarität wichtiger ist als Brüche in der Logik? Die Antworten wird die Entwicklung der Herbst- und Wintermonate geben. Dann wütet entweder eine vierte Welle. Oder das monatliche Murmeltier bleibt bald in seinem Bau.

Von Mark Daniel