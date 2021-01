Seit dem Fund einer Corona-Mutation am Mittwoch in Leipzig arbeitet das Gesundheitsamt mit Hochdruck an der Kontaktnachverfolgung. Wie es am Freitag auf Nachfrage der LVZ hieß, seien inzwischen acht weitere Infektionsfälle mit der hoch ansteckenden B1.351-Variante festgestellt worden. Zudem gibt es einen Verdachtsfall in Halle.