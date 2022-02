Leipzig

Seit mehr als anderthalb Jahren forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Leipziger Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) an einer Methode, mit der die Verbreitung der Corona-Viren in der Bevölkerung festgestellt werden kann – und zwar ohne die bekannten Nasen-Rachen-Tests und andere Verfahren. Stattdessen beziehen die Forschenden ihre Informationen aus anderer Quelle: dem Abwasser. Zu einem Zeitpunkt, an dem die Gesundheitsämter längst an ihren Belastungsgrenzen angelangt und PCR-Tests ein rares Gut sind, lohnt es sich zu fragen: Herr Kallies, funktioniert das Ganze?

„Sehr gut“, antwortet der Leiter des Forschungsprojekts am UFZ. „Schon ab einer Inzidenz von zehn ist das Abwasser positiv.“ Das bedeutet, dass die Corona-Viren bereits nachgewiesen werden können, wenn gerade einmal zehn von 100 000 Menschen in Leipzig infiziert sind. „Sehr sensitiv“, nennt der Virologe die Diagnostik deshalb.

Wahrheit über die Dunkelziffer bleibt im Dunkeln

Die Idee hinter dem sogenannten Abwassermonitoring: Die Forschenden entnehmen Wasserproben aus Kläranlagen und ermitteln per PCR-Analyse die Viruslast. Große Hoffnungen ruhten auf dieser Methode, Forscher versprachen sich anhand des Monitorings mehr Informationen über die Dunkelziffer, also die Anzahl an nicht nachgewiesenen Infektionen bei zum Beispiel asymptomatischen Personen. Schließlich testet sich nicht jeder regelmäßig. Aber: Alle gehen aufs Klo und putzen sich die Zähne.

Wie funktioniert das Abwassermonitoring? Zunächst entnehmen die Forscherinnen und Forscher Proben im Klärwerk. Diese werden anschließend in Labore des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) gebracht und in einem mehrstufigen Verfahren für weitere Schritte aufbereitet. Unter anderem trennt ein Gerät, das sich „Schüttler“ nennt, die Virusbestandteile Proteine und Nukleinsäuren, also das Erbgut der Viren, von den festen Bestandteilen in den Abwasser-Proben. Das extrahierte Erbgut – oder auch: die RNA – wird so aufgearbeitet, dass sie in der PCR-Analyse verwendet werden kann. Anhand dieser findet, wie in der Humandiagnostik auch, der Nachweis von Sars-CoV-2 statt. Die Ergebnisse der PCR-Tests werden von Modellierern des UFZ und der Technischen Universität Dresden weiterverarbeitet. Sie stellen die Ergebnisse in Simulationen zum Beispiel zu den Zahlen des Robert-Koch-Instituts oder der Gesundheitsämter für die untersuchte Region in Beziehung.

Ob die Fallzahlen steigen oder sinken, das können die Forscherinnen und Forscher voraussagen, noch bevor die Veränderungen in den gemeldeten Inzidenzen des Robert-Koch-Instituts (RKI) sichtbar sind. Denn die Viren landen bereits im Abwasser, da haben infizierte Personen überhaupt noch keine Anzeichen für eine Infektion; geschweige denn, dass die Ergebnisse von Nasen-Rachen-Tests und dergleichen vorliegen.

Zeitverzug von zwei bis drei Tagen

„Wir stellen einen Zeitverzug von zwei bis drei Tagen fest“, sagt Virologe Kallies. Erst dann spiegele sich die Entwicklung der Fallzahlen auch in den Inzidenzen des RKI wider. Insgesamt deckten sich die Ergebnisse des Abwassermonitorings mit den Daten des Koch-Instituts, berichtet er. Nur eben mit zeitlicher Verzögerung. Die Wahrheit über die Dunkelziffer scheint das Abwasser aber derzeit nicht zu liefern.

„Wir erkennen nur Trends“, räumt der Projektleiter ein. „Geht es nach oben oder nach unten?“ Abwasser sei schwierig zu analysieren. „Es ist schmutzig, man muss das Gesuchte herausfiltern aus dem Mischmasch des Abwassers“, sagt Kallies. Weitere Ungenauigkeiten entstünden unter anderem, weil man noch nicht wisse, wie viele Viruspartikel eine infizierte Person ausscheidet. Somit sei die Anzahl an Infektionen, die die Experten aus dem Abwasser ablesen, eine Schätzung. „Seit Kurzem sieht man eine leicht steigende Tendenz“, so der Forscher mit Blick auf die aktuellen Abwasser-Analysen in Leipzig.

Die Infektionskurve steigt in der Messestadt derzeit aber nicht nur leicht, sondern steil an. Wie kann das dann sein? „Direkte Vergleiche sind schwierig“, erläutert der Virologe und zählt die zuvor genannten Schwierigkeiten auf. „Außerdem nehmen wir die Proben nur zweimal die Woche, dadurch kann sich das Bild auch verschieben.“

Um Hotspots im Stadtgebiet zu identifizieren, müssten die Forschenden häufiger und an mehr Knotenpunkten der Kanalisation Proben entnehmen, dann könne man bis hin zu einzelnen Häusern analysieren. „Aber das braucht viele Mitarbeiter und dauert zu lange. Bis man fertig wäre, hätte sich das Virus schon längst ausgebreitet“, so der Wissenschaftler. Die Methode sei eben eine Ergänzung zur weiteren Diagnostik, „so war es auch immer gedacht“.

Ein „Überwachungssystem“ wie bei den Drogenscreenings

Gut geeignet sei das Monitoring auch für die Erfassung von Virusvarianten, sagt Kallies. Wann eine Mutation zum ersten Mal auftritt und ab welchem Zeitpunkt sie sich durchsetzt, das ließe sich ableiten. „Wir finden auch Varianten, die in der Klinik vermutlich nicht relevant sind“, schildert der Wissenschaftler. Diese seien eher unbedenklich und vor allem von Forschungsinteresse. Denn sie kämen nur selten vor und seien außerdem so wenig ansteckend, dass sie nie in einem der klassisch durchgeführten PCR-Tests auftreten.

Laut Kallies arbeitet er mit seinem Team momentan an der Aufbereitung der bisherigen Forschungsergebnisse für die Öffentlichkeit. „Wie das dann angewendet wird, ist nicht meine Entscheidung“, betont der Virologe. Wenn die Pandemie eines Tages vorbei ist, wird die bald zwei Jahre währende Forschung aber nicht umsonst gewesen sein: „Darüber, was sich mit Abwasser so alles anstellen lässt, kann ich ein Buch schreiben“, sagt der Virologe.

Bekannter ist das Abwassermonitoring bereits für Drogenscreenings, bei denen festgestellt werden kann, in welcher Stadt welche Substanzen konsumiert werden. Ein „Überwachungssystem im Abwasser“ nennt Kallies das. Was unheimlich klingt, könnte für die Bekämpfung weiterer Pandemien von Nutzen sein. Denn der Wissenschaftler ist sich sicher: „Die nächste Pandemie wird kommen.“

Von Friederike Pick