Corona-Pandemie: Impfstart in vielen Leipziger Praxen

Leipzig

Zahlreiche Hausarzt-Praxen bereiten sich auf den Start von Impfungen gegen das Coronavirus vor. Den ersten Piks vom Arzt des Vertrauens gibt es in den meisten Sprechzimmern ab Mittwoch oder Donnerstag. 50.000 Dosen stehen für die mehr als 5000 Praxen im Freistaat zur Verfügung – es machen aber noch nicht alle von Beginn an mit.

„Termine gibt es erst, wenn der Impfstoff hier im Kühlschrank steht“

Dr. Christian Brust ist Facharzt für Allgemein- und Notfallmedizin im MVZ Polikum in der August-Bebel-Straße. Mit Hilfe der Praxis-Software wurde bereits eine Prioritätenliste erstellt – ganz vorne stehen die Über-75-Jährigen sowie Patienten mit bestimmten Vorerkrankungen. Die wurden bereits angerufen und für ein Zeitfenster vorgebucht. Feste Termine gibt es aber noch nicht. „Die vergeben wir erst, wenn der Impfstoff hier im Kühlschrank steht“, sagt Brust. Denn: Der Hausarzt rechnet für diese Woche erst mit zwölf bis 18 Dosen und will keine falschen Hoffnungen wecken. Gespritzt wird zunächst nur Biontech. Bis Mittwoch erwartet Christian Brust die erste Lieferung; Donnerstag soll es dann losgehen. 120 Stunden ist der Impfstoff haltbar. Wenn die Ampulle einmal geöffnet ist, muss sie innerhalb von sechs Stunden aufgebraucht werden. Das alles zu koordinieren, sei schon eine Herausforderung, erklärt der Mediziner, ist aber guter Dinge, dass sich das Regime dann nach und nach einspielt.

Quelle: dpa

Viel Organisation

Wo mehr Ärzte arbeiten, da gibt es Hoffnung auf mehr Dosen: Rund 100 hat die allgemeinmedizinische Praxis von Dr. Christina Brandt, Verena Hoffmann und Stephan Gemein bestellt. Hoffmann rechnet damit, dass davon am Mittwoch vielleicht 36 die Sprechzimmer in der Zweinaundorfer Straße erreichen. Eine Patientenliste zur Priorisierung wurde auch hier erstellt, erste Termine sind vergeben. Vor Arbeit kann sich das Team derzeit kaum retten. „Aber wir schaffen das schon“, gibt sich Diplom-Medizinerin Hoffmann optimistisch.

Pilot-Ärzte in der Südvorstadt impfen 300 Patienten

In der Gemeinschaftspraxis Lipp & Amm wird schon länger gegen Corona gespritzt; sie gehört zu den 39 Praxen, die am sächsischen Hausarzt-Pilotprojekt beteiligt sind. Rund 300 Patientinnen und Patienten haben in der Karl-Liebknecht-Straße seit Mitte März ihre erste Immunisierung erhalten. Zurzeit werden jeden Tag etwa 20 Dosen Astrazeneca verabreicht – bisher übrigens ohne nennenswerte Nebenwirkungen, wie Dr. Thomas Lipp und Dr. Martina Amm erklären. 10 bis 15 Prozent springen von einem Termin mit dem in die Schlagzeilen geratenen Vakzin ab, hat das siebenköpfige Ärzteteam in der Südvorstadt registriert. Wenn ein Termin frei wird, greift eine Nachrücker-Liste. Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahren können sich melden und kommen dann auf die Warteliste. Wer jünger ist, kann unter bestimmten Voraussetzungen im Einzelfall auch seine Immunisierung bekommen – nach einem Gespräch. Kommende Woche will die Praxis Lipp & Amm mit in die gestartete reguläre Hausarzt-Kampagne einsteigen. Das Team hofft zunächst auf rund 50 Dosen Biontech.

„Kampagne trägt zur schnelleren Durchimpfung bei“

„Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte kennen ihre Patienten am besten und können schnell eine entsprechende Anzahl an Impfungen durchführen“, stellt Dr. Sylvia Krug fest, Vize-Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen. „Das wird zur schnelleren Durchimpfung der sächsischen Bevölkerung wesentlich beitragen.“

„Zunächst nur etwa 20 Impfdosen pro Praxis und Woche“ „Das ist eine gute Nachricht gerade für ältere Menschen, die sich nun flächendeckend bei ihrem vertrauten Hausarzt beraten und impfen lassen können“, sagt Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) zum Impfstart in Sachsens Hausarztpraxen. „Das Angebot wird stetig mit den steigenden Mengen wachsen.“ Die Praxen bestellen ihre Vakzine über Großhandel und Apotheken selbst. Laut Sozialministerium gibt es zunächst nur etwa 20 Impfdosen pro Praxis und Woche. Die ersten beiden Aprilwochen wird Biontech geliefert; dann soll schrittweise immer mehr Astrazeneca dazukommen. Ärztinnen und Ärzte könnten ihre Patientinnen und Patienten gezielt ansprechen, um die Priorisierung einzuhalten. Seit 15. März spritzen 39 Modellpraxen Astrazeneca. Hinzu kamen am 24. März 117 Praxen im Vogtland. Rund 160 Praxen in den Kreisen Görlitz, Erzgebirge und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge bekommen diese Woche zusätzlich rund 50 000 Dosen Astrazeneca. Die 8000 Patienten in den 40 sächsischen Dialysezentren sind vollständig geimpft.

Von Björn Meine