Leipzig

Viel Leid hat die Corona-Pandemie erzeugt, Existenzängste verstärkt und uns gezeigt, wie verletzlich – trotz allen Fortschritts – der einzelne Mensch, aber auch die ganze Gesellschaft ist und bleibt. Die Pandemie hat aber auch Entwicklungen beschleunigt, über die wir zwar seit Jahren reden, bei denen wir aber nur unwesentlich vorangekommen sind – etwa bei der Digitalisierung.

Als die Pandemie vor 20 Monaten begann, da verfügte die Stadtverwaltung gerade mal über 1200 Laptops für ihre 8000 Mitarbeiter, die ein mobiles Arbeiten außerhalb des Büros ermöglichen. Zugute halten muss man freilich, dass nur 5300 Stadtbedienstete überhaupt am Computer sitzen. Trotzdem ist die Mobil-Quote dünn.

Investition in neue Arbeitswelt

Mittlerweile gibt es im Rathaus doppelt so viele mobile Endgeräte, können durch ein breites Angebot an Videokonferenztechnik viele Sitzungstermine digital oder hybrid stattfinden, was sich gerade jetzt in der vierten Welle der Pandemie als Segen erweist. Noch mehr Beschäftigte können so Kontakte reduzieren, von zu Hause arbeiten und mithelfen, das Infektionsgeschehen einzudämmen.

Mehr als zwei Millionen Euro machte die Stadt bereits kurzfristig für mobiles Arbeiten locker. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Behörden-Modernisierung, aber auch zu einer dauerhaften Veränderung unserer Arbeitswelt – mit mehr persönlicher Flexibilität und Familienfreundlichkeit, weniger Stress und mobilitätsbedingter Umweltbelastung.

Von Klaus Staeubert