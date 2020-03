Leipzig

Wegen einiger Coronafälle mussten einige Schulen in Sachsen schon vor Montag schließen. Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/d

Das Coronavirus greift in den Alltag der Leipziger ein

Es deutete sich Anfang der Woche schon an, dass das Coronavirus immer mehr Auswirkungen auf die Leipziger haben würde. Mitte der Woche veranlasste die Landesregierung die Absage aller Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern, Events mit mehr als 200 Gästen wurden meldepflichtig. Und diese Richtlinie könnte schon bald noch weiter heruntergesetzt werden, wie Ministerpräsident Michael Kretschmer am Freitagabend mitteilte. Dazu kommt, dass nach einigen Fällen von infizierten Schülern und Lehrern im Land auch die Schulen ab Montag keinen Unterricht mehr machen. Und immer mehr Firmen schicken ihre Mitarbeiter ins Homeoffice.

Kathleen Sambleben an einem ihrer Pferdeställe in der Dobritzmark in Eilenburg. Quelle: Nico Fliegner

Ärger auf dem Pferdehof

Kathleen Sambleben (34) betreibt einen Pferdehof im Gebiet Dobritzmark in Eilenburg ( Nordsachsen). Sie wird immer wieder wegen angeblicher Verstöße angezählt, zuletzt von Linke-Stadträtin Christiane Prochnow. Allein in diesem Jahr gab es schon drei Kontrollen. Die Pferdewirtin will das nicht auf sich sitzen lassen und geht jetzt in die Offensive.

Eilenburg: Pferdehof-Besitzerin fühlt sich von Stadträtin „terrorisiert“

Das Areal vom ehemaligen Deutrichs Hof in Leipzig ist jetzt hauptsächlich Quelle: Kempner

Neues Leben auf Brachfläche in der Innenstadt

In der Leipziger Innenstadt geht es jetzt der letzten großen Baulücke an den Kragen. Für einen Teil des Areals Deutrichs Hof hat die Stadt eine Baugenehmigung erteilt. Die LVZ hat recherchiert, was anstelle des früheren Renaissancehofs an der Reichsstraße entsteht.

Letzte große Lücke in der Leipziger City wird wieder bebaut

Nachdem zwei von der Mutter getötet wurden, sind die Löwenkinder im Leipziger Zoo nur noch zu dritt. Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Zoo Leipzig : Löwenmutter tötet zwei ihrer Kinder

Dramatische Wendung im Leipziger Zoo: Löwenmutter Kigali hat zwei ihrer fünf Jungtiere getötet. Inzwischen ist sie von den Kleinen getrennt, der Zoo setzt nun alle Hoffnungen auf Vater Majo. Seit 2001 hat es etliche schwere Rückschläge in der Leipziger Löwenhaltung gegeben.

