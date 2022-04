Leipzig

Am Ende waren die Zahlen niedriger als angenommen, doch der Zulauf groß genug, um die Leipziger Innenstadt lahmzulegen. Vom späten Mittag bis zum frühen Abend haben Kritiker der Corona-Politik und Gegendemonstranten ihrem Unmut Luft gemacht – per Kundgebung am Leuschner-Platz und einem Aufzug um den Leipziger Ring.

Beobachtende sprechen von rund 2000 Menschen, die dem Aufruf vom Bündnis „Bewegung Leipzig“ gefolgt sind, angemeldet waren 3000. Die Polizei Leipzig spricht von einem „niedrigen vierstelligen Bereich“. Das Motto „Freedom Day? April April“. Einen Tag vor deutlichen Lockerungen der Beschränkungen wegen der Pandemie wendeten die auch aus anderen Städten und Landkreisen gekommenen „Querdenker“ den Fokus auf die Impfpflicht, die am Donnerstag im Bundestag diskutiert werden soll.

Russische Nationalflaggen geschwenkt

Man habe „von der Regierung die Schnauze voll“, wettert ein Redner. Der Leuschnerplatz, der sonst für Corona-Tests angesteuert wird, füllt sich zunächst langsam. Gegen 14 Uhr, dem offiziell festgesetzten Beginn, sind es rund 300 Teilnehmende. Nachdem sich die Menge in Bewegung gesetzt hat, wächst sie deutlich an. Schilder mit Aufschriften wie „Nein zum Impfzwang“, „N Scheiß muss ich“ oder „Nehmt die Masken ab“ werden hochgereckt, aber auch die Forderung „Kretschmer verhaften“ sowie russische Nationalflaggen.

Die Polizei sicherte die Veranstaltungen mit einem Großaufgebot ab. Quelle: Andre Kempner

Auf der anderen Seite des Leipziger Rings protestieren anfangs etwa 250 Gegnerinnen und Gegner, verteilen sich jedoch bald über die Innenstadt, um mit Sitzblockaden den Aufzug zu stoppen. An mehreren Punkten werden sie jedoch von der Polizei aufgehalten. Die vom Bündnis „Leipzig nimmt Platz“ initiierte Gegen-Demonstration auf Leuschner-, Markt- und kleinem Willy-Brandt-Platz beschränken sich auf das Areal gegenüber vom Hauptbahnhof, die anderen Kundgebungen waren abgesagt worden.

Mehrere Neonazis gesichtet

Was bis 17 Uhr passiert, gehört zum „demonstrationstypischen Geschehen“, wie Polizeisprecher Olaf Hoppe es später formuliert: Am Brandt-Platz unterbinden Beamtinnen und Beamten einen Blockadeversuch der Gegendemo, auf der anderen Seite werden Verstöße gegen rechtsextremer Verbote und Zeichen festgehalten. „Unter anderem hat jemand den Hitlergruß gezeigt.“ Beim Aufzug „Freedom Day? April April“ wurden mehrere Neonazis gesichtet.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor allem zwei neuralgische Stellen beschäftigen die Polizei: der Leuschner- und der kleine Willy-Brandt-Platz. Hier trennen die Gegner an zwei Abschnitten keine Gitter mehr, sondern nur Einsatzkräfte. Wenige Meter liegen zwischen Hass und Hass, zwischen „Antifascista“-Rufen auf der einen Seite und aggressiven Liebhabe-Gesten der Corona-Politik-Kritiker. Bemerkenswerte Vorfälle blieben jedoch zumindest bis zum frühen Abend aus.

Weniger Protestierende als erwartet

Olaf Hoppe ist mit dem Verlauf des Tages zufrieden. „Dass sich die Zahlen der Protestierenden in Grenzen hielt und ein paar Aufzüge abgesagt wurden, hat die Arbeit erleichtert“, sagt er. Weil die Polizei deutlich mehr Teilnehmende „als in der jüngeren Vergangenheit üblich“ erwartet und gewaltsame Ausschreitungen für möglich gehalten hatte, war die Leipziger Polizei von der sächsischen Bereitschaftspolizei sowie von Einsatzkräften aus Thüringen und Sachsen-Anhalt unterstützt worden.

Von Mark Daniel