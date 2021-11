Corona-Rachentests bei Kindern: Tauchaer Vater zeigt Kita an

Taucha

Ist es in der Tauchaer Kindertagesstätte „Tausendfüßler“ am vergangenen Freitag zu „schweren Körperverletzungen“ an Kindern gekommen? Nach Ansicht von Marcus Tusche ist das so. Wegen eines positiven Falls in der Einrichtung war seine vierjährige Tochter wie insgesamt weitere 44 Drei- und Vierjährige an dem Tag vom Gesundheitsamt Nordsachsen auf Corona getestet worden. Die Kita-Leitung hatte tags zuvor per Aushang einen sogenannten Lolli-Test angekündigt, bei dem Speichelproben untersucht werden. Durchgeführt wurde aber ein Abstrich im Rachenraum.

Eltern verärgert über Vorgehen

„Das passierte ohne Wissen und Zustimmung der Eltern, das geht gar nicht“, schimpft Tusche. In der Whats-App-Elterngruppe habe er zudem erfahren, dass es Kindern weh getan hat und sie weinten. Zudem seien einige festgehalten worden. „Ich bin kein Gegner von Corona-Maßnahmen und geimpft. Aber das geht zu weit. Das ist ein invasiver Eingriff, deshalb habe ich bei der Polizei Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Kita-Leitung erstattet. Sie hätte das Gesundheitsamt stoppen müssen“, sagt der 39-Jährige. Seiner Tochter gehe es gut, verletzt sei sie nicht.

Volkssolidarität wartet Untersuchung ab

Kita-Leiterin Melanie Noll zeigt sich schockiert darüber, was in sozialen Medien an Vorwürfen über die Einrichtung hereinbricht: „Da stimmt doch vieles gar nicht. Das ist schlimm für uns.“ Aufgrund der jetzt verfahrenen Situation und angesichts der Anzeige wollte sich die 33-Jährige nicht konkreter äußern. Trägerin der Kita ist die Volkssolidarität Leipziger Land Muldental. Deren Geschäftsführer Klaus Bandekow (61) hält sich gleichfalls bedeckt: „Wir müssen die Vorwürfe untersuchen, und das passiert gerade. Erst nach Aufarbeitung des Sachverhaltes können wir etwas dazu sagen.“

Falsche Testart angekündigt

Die Polizeidirektion (PD) Leipzig bestätigte die Anzeige, allerdings wegen „Körperverletzung“. Für den Zusatz „gefährlich“ gebe es keine Anzeichen. Stelle sich das anders heraus, könne die Staatsanwaltschaft, der die Ermittlungsergebnisse übergeben würden, den Vorgang heraufstufen. „Momentan tragen Polizisten in der Kita Informationen zusammen, befragen Zeugen und Beteiligte“, teilte die PD mit.

Laut Landratsamt war nie von einem Lolli-Test die Rede, da bei „vorliegenden Indexfällen grundsätzlich über PCR-Verfahren abgestrichen und getestet wird“. Entsprechend sei die Kita informiert worden, die möglicherweise die Verfahren in ihrer Ankündigung verwechselte. Wie Nordsachsens Sozialdezernentin Heike Schmid mitteilte, haben zwei ausgebildete Gesundheits- und Krankenpfleger die Tests abgenommen. Zudem habe die Kita-Leiterin bestätigt, dass eine den Kindern bekannte Erzieherin dabei war und diese den Eindruck hatte, „dass die Testungen koordiniert und zielgerichtet, liebevoll und freundlich sowie vor allem professionell abgelaufen sind“.

Tests auf Anordnung des Amtes

Drei Kinder hätten geweint, bei einem von ihnen sei auf den Abstrich verzichtet worden. Schmid: „Alle Tests wurden vorsichtig und ohne Verletzungen durchgeführt. Festgehalten wird definitiv niemand. Wenn sich das Kind weigert beziehungsweise seinen Widerstand deutlich macht, wird keine Probe genommen.“ Aufgrund des gebotenen schnellen Handelns sei eine vorherige Einwilligung der Eltern nicht einholbar gewesen. „Die Testung erfolgte somit auf Anordnung des Gesundheitsamtes. Aus dessen Sicht war das Durchtesten der Kita unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes das mildere Mittel als Schließung, Beobachtung und Quarantäne“, so Schmid.

Von Olaf Barth