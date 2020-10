Corona-Regeln: Leipzigs Gastronomie zwischen Leichtsinn und großer Vorsicht

Leipzig

Der Satz fiel im Kontext des umstrittenen Beherbergungsverbots. Als Präsident des Städtetags verwies Leipzigs OBM Burkhard Jung ( SPD) in der vergangenen Woche auf andere Problemfelder. Eines macht er in der Gastro-Szene aus: „In vielen Kneipen ist es so, als wenn es kein Corona geben würde.“ Eine Aussage, die von außen bestätigt, aber auch entschieden zurückgewiesen wird.

Ein der Redaktion vorliegendes Video zeigt Tanzende in einer Location in Leipzigs Zentrum. Dicht an dicht und ohne Maske, als ob Corona doch nur eine Biermarke wäre. Ob die Aufnahmen, wie angegeben, Ausschnitte aus Feiern im September und Oktober enthalten, lässt sich nicht beweisen. Dennoch gilt es als offenes Geheimnis, dass an einigen Orten die Regeln vernachlässigt oder nicht ernst genommen werden.

Anzeige

Aktuelle Regeln für Gaststätten In einer Gaststätte oder einem angemieteten Raum dürfen sich bis zu 100 Menschen bei Familienfeiern treffen; ab 35 neuen Infektionen pro 100 000 Einwohnern wird die Zahl 25 Teilnehmer begrenzt, ab einem Wert von 50 Neuinfektionen in sieben Tagen auf zehn Teilnehmer. In der Gastronomie gilt bei 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen eine Sperrstunde ab 23 Uhr, bei 50 Neuinfektionen tritt ab 22 Uhr ein Verkaufsverbot von Alkohol in Kraft. Nach wie vor gilt: Gäste sind so zu platzieren, dass 1,50 Meter zwischen Personen eingehalten wird; mit maximal zehn Gästen pro Tisch. Das Personal unterliegt der Maskenpflicht, Gäste müssen keine Masken in Gastronomiebetrieben tragen, Gastgeber können das aber von Gästen verlangen.

Über 100 auf engstem Raum

Nach LVZ-Informationen machen Privatpersonen per Aufruf in großen Messenger-Gruppen eine angemietete Location schon mal zur Mega-Partyfläche, oft mit weit über 100 Leuten auf engstem Raum. Maskenpflicht ist hier ebenso verpönt wie in einigen Lokalen an bekannten Kneipenmeilen wie Barfußgässchen, Karl-Liebknecht- oder Karl-Heine-Straße. Obwohl der Aufenthalt am Tresen offiziell untersagt ist, nehmen mancherorts Besucher den Platz nahe des Zapfhahns in Beschlag, ohne Gegenwehr der Gastgeber. „Niemand hält sich an die Regeln“, kritisiert ein regelmäßiger Besucher, „das bekommt man auch von Auswärtigen bestätigt, die ob der Leipziger Nachlässigkeit nur den Kopf schütteln.“

Ein Leipziger Wirt lässt blicken, dass die Abstände zwischen seinen Gästen an fortgeschrittenen Abenden schmelzen und der Mund-Nasen-Schutz oft in der Tasche bleibt. Er beschreibt den Zwiespalt als Gastgeber in einem eher kleinen Lokal. „Ich sehe das selbst mit gemischten Gefühlen. Allerdings bin ich nach dem Lockdown auf jeden Cent Umsatz angewiesen.“ Da helfe auf Dauer auch die gute Freisitz-Saison wenig.

Ermahnung an die Gäste

Manche Betreiber verzichten auf Zurechtweisungen, um Gäste nicht zu verprellen. Carl Pfeiffer hat davor keine Scheu. „Wir ermahnen alle ohne Mundschutz, ihn aufzusetzen“, betont der Betreiber von Volkshaus, KilliWilly, Kaiserbad und Café Luise. „Manchmal ernten wir Unverständnis, aber hier geht es um Verantwortungsbewusstsein gegenüber anderen Gästen wie auch meinen Mitarbeitern.“ Bezahlt mache sich, dass fast alle von ihm betriebenen Locations über ein modernes, pandemiekonformes Lüftungssystem verfügten.

Die Ära Corona verwischt Grenzen zwischen Erlaubtem und Untersagtem ebenso wie zwischen Information und Denunziation. Das erlebte auch Torsten Junghans. Nach einer anonymen und im Nachhinein haltlosen Anzeige bekam seine Vodkaria Besuch vom Ordnungsamt. „Bei der Kontrolle wurde uns bestätigt, dass wir nicht nur ein sehr gutes Hygienekonzept geschrieben haben, sondern es auch perfekt umsetzen“, so der Wirt.

Mundschutz ist Pflicht

Seine Servicekräfte tragen stets Mundschutz, Körperkontakte mit Gästen und anderen Freunden werden bewusst massiv eingeschränkt. Bereits bei Reservierungsanfragen werden Gäste für die Umstände sensibilisiert. „Das machen wir nicht nur für uns und als Warnung, sondern auch, damit sie sich sicherer fühlen können, dass wir auf die Vorschriften achten.“

Zu Burkhard Jungs Forderungen der letzten Woche gehörte auch eine Zunahme der Kontrollen in den Städten. „Die Leipziger Stadtverwaltung lässt doch alles so laufen“, lautet ein mehrfach geäußerter Vorwurf. Dem widerspricht Claudia Geißler-Ploog, stellvertretende Leiterin des Ordnungsamtes. Seit dem Pandemie-Ausbruch gebe es vom Außendienst „schwerpunktmäßig Kontrollen von Gaststätten und Gewerbebetrieben zur Einhaltung und Umsetzung der jeweiligen Rechtslage“, heißt es in ihrer Stellungnahme.

Sie fänden sowohl präventiv als auch zur konkreten Prüfung von eingegangenen Hinweisen statt. Eine statistische Erfassung dazu gibt es nicht, doch unterm Strich „ist festzustellen, dass durch die übergroße Mehrheit der Gewerbetreibenden Hygienekonzepte erstellt worden sind und diese auch umgesetzt werden.“ Mängel würden mit den Verantwortlichen besprochen, Nachbesserung verlangt und deren Umsetzung geprüft.

Kontrollen finden statt

Eine erhöhte Kontrolle macht Geißler-Ploog vom aktuellen Infektionsgeschehen, den Ergebnissen sowie der Hinweis- oder Beschwerdelage abhängig. „Eine Erhöhung der Infektionszahlen würde auch eine höhere Kontrolldichte bewirken.“

Sachsens Dehoga-Hauptgeschäftsführer Axel Klein bestätigt, dass Gaststätten schon länger überprüft werden – und spielt den Ball zurück zum OBM. „Es gibt schwarze Schafe, dennoch ist es absolut unverhältnismäßig, sich auf die Gas-tronomie einzuschießen“, kritisiert er. „Herr Jung sollte sich mal Gedanken im privaten Bereich machen. Hier lauert ein deutlich größeres Risiko, denn diese Orte sind unkontrollierbar und haben kein Hygiene-Konzept.“ Ohnehin würden die ab November geltenden neuen Bestimmungen für Risiko-Regionen strengere Restriktionen vorsehen.

Eine Frage der Einsicht

Ob nun auf öffentlichem Terrain, bei privaten Einmietungen oder in den eigenen vier Wänden – entscheidend für die Infektions-Dichte dürfte letztlich das Verhalten der Leute sein. „Sie sind das eigentliche Regulativ“, stellt Carl Pfeiffer fest, „denn sie entscheiden, ob es die Umstände wirklich wert sind, sich leichtsinnig der Corona-Gefahr auszusetzen.“

Von Mark Daniel